Скільки коштує підписка на Netflix в місяць: огляд доступних тарифів

Вартість підписки на Netflix залежить від того, який тариф ви оберете. Зокрема, це визначається тим, скільки людей планують користуватися сервісом, чи хочете дивитися контент одночасно на кількох пристроях, а також у якості зображення.

Скільки зараз коштує підписка на Netflix в Україні на різних тарифах:

Базовий . Дозволяє дивитися фільми та серіали в HD-якості лише на одному пристрої. Контент можна завантажити також лише на один гаджет. Коштує 4,99 євро на місяць.

Стандартний тариф. Надає можливість дивитися відео у Full HD одночасно на двох пристроях, а також завантажувати контент на два гаджети. Ціна 7,49 євро на місяць.

Преміум тариф відкриває доступ до Ultra HD-якості (4K), можливості перегляду на чотирьох пристроях одночасно та завантаження на шістьох. До того ж, у цьому тарифі є об’ємне аудіо. Отже ви зможете відчути ефекти, як у кінотеатрі, навіть без спецтехніки. Вартість 9,99 євро на місяць.

До стандартного та преміум-тарифів можна додати ще одну опцію – гостьові підписки вартістю 2,99 євро на місяць за кожну. Такий формат дозволяє користувачам розширити доступ до сервісу, не переходячи на дорожчі плани, й гнучко підлаштувати можливості облікового запису під свої потреби.

Обліковий запис прив’язується до вказаної електронної пошти. Саме на неї надходитимуть усі повідомлення, пов’язані з оплатою підписки, а також інші офіційні листи від сервісу. Якщо погодитесь отримувати оновлення, то на цю ж адресу будуть надходити рекомендації, новини про нові фільми й серіали.

