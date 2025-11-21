Кеті Перрі та Джастін Трюдо роблять наступний крок у своїх стрімких стосунках.

За даними джерел, співачка та колишній прем’єр Канади вже обговорюють спільні плани на зимові свята.

Плани зіркової пари на свята

Вперше 41-річну Перрі та 53-річного Трюдо помітили разом у липні. Наприкінці жовтня вони вперше вийшли на публіку як пара.

Інсайдер повідомив, що тепер співачка та політик активно “планують свята”, хоча сама Кеті зараз найбільше чекає завершення туру.

За словами співрозмовника, цей рік був для співачки “справжнім виром подій”, і вона майже не мала часу подумати про життя після туру.

Після розриву з Орландо Блумом Кетті Перрі вирішила зосередитися на вихованні їхньої спільної доньки – пʼятирічної Дейзі Дав.

Попри щільні графіки, Трюда та Перрі бачаться “коли це можливо”. Джерела зазначають, що експремʼєр Канади докладає великих зусиль, аби знаходити час для зустрічей, а співачку це щиро тішить.

Розвиток роману Перрі та Трюдо

За словами інсайдерів, романтичний зв’язок став несподіванкою для виконавиці хіта Last Friday Night, однак між ними швидко сформувався сильний емоційний зв’язок.

– Їй з ним дуже весело, – зазначив співрозмовник, додавши, що ці стосунки “саме те, що їй потрібно зараз”.

Ще одне джерело наголосило, що Джастін Трюдо “відповідає всім критеріям”, які важливі для співачки: почуття гумору, чарівність та повага до неї. Інсайдер заявив, що і сам політик поруч із Кеті Перрі багато сміється, відверто говорить про все та просто насолоджується життям.

Джерело : People

