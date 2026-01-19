Сучасне українське кіно впевнено розвивається, розширюючи жанрове різноманіття, піднімаючи важливі суспільні теми та знаходячи відгук у широкої аудиторії глядачів.

Нові стрічки привертають увагу як сміливими режисерськими рішеннями, так і сильною грою акторів. Деякі сюжети змушують глядачів замислитися над буденними проблемами чи життєвими цінностями, тоді як інші навпаки допомагають відволіктися від щоденної рутини та розвантажитися.

Факти ICTV зібрали добірку популярних українських фільмів, які активно обговорюють в мережі та які варто подивитися кожному.

Ти – космос

Це романтична науково-фантастична драма та дебютний повнометражний фільм режисера Павла Острікова. Світова прем’єра відбулася 7 вересня 2024 року у рамках офіційного конкурсу міжнародного кінофестивалю в Торонто. У головній ролі – актор Володимир Кравчук.

У центрі сюжету – український космічний далекобійник Андрій Мельник, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, чоловік вважає себе останньою людиною.

Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілей свого життя.

Антарктида

Це документальний фільм тревел-блогера Антона Птушкіна, присвячений життю та роботі учасників 30-ї Української антарктичної експедиції на станції Академік Вернадський.

У стрічці показано побут полярників, їхню взаємодію з природою та фауною крижаного континенту, де немає магазинів, дерев і звичного комфорту.

Глядач дізнається про значення кліматичних спостережень, дослідження танення льодовиків та унікальну присутність України серед небагатьох країн світу в Антарктиді. І, звісно ж, особливе місце у фільмі займають пінгвіни.

Куба і Аляска

Фільм розповідає історію двох українських військовослужбовиць, найкращих подруг і дотепних парамедикинь під позивними Куба (Юлія Сідорова) та Аляска (Олександра Лисицька) на передовій російсько-української війни.

Вони переживають спільну для всіх солдатів історію: чим довше захищають Україну, тим більше втрачають зв’язок із друзями, родиною та колишнім життям. Це історія про силу сестринства, людяність та життя на межі смерті.

