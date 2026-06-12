Комітет Сенату США з питань Збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні та збільшення її фінансування до $750 млн.

Про це повідомляє Reuters.

Що передбачає рішення комітету Сенату США

Законопроєкт також передбачає розвідувальну підтримку Києва та заборону на будь-яке визнання окупованих Росією українських територій.

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Журналісти зауважують, що, за інформацією двох джерел, що ознайомилися із законопроєктом, цим рішенням також хочуть змінити назву Міністерства оборони США на Міністерство війни.

– Група республіканців заявила, що завершила свою версію NDAA, яка передбачає $750 млн для Ініціативи сприяння безпеці України, яка платить американським компаніям ⁠за зброю для українських військових, – йдеться у матеріалі.

Масштабний законопроект Сенату, який містить загалом $1,15 трлн на оборону, визначає все: починаючи від того, скільки кораблів, літаків і ракетних систем збираються купити, закінчуючи тим, скільки коштів буде виділено для американських військових та як будуть вирішувати геополітичні загрози.

У тексті Сенату, оголошеному в четвер, також забороняють витрати коштів на будь-яку діяльність, яка визнає суверенітет Росії над міжнародно визнаною територією України, і наказують Департаменту надавати розвідувальну підтримку Києву з метою підтримки військових операцій для захисту або повернення цієї території.

Сенатська комісія оприлюднила свій законопроєкт через тиждень після того, як Палата представників схвалила закон про надання допомоги Україні та введення нових санкцій проти Росії.

Ініціативу ще мають схвалити повний склад Палати представників і Сенату, після чого документ надійде до Білого дому.

– У той час як багато членів Конгресу від обох партій рішуче підтримали Україну в перші роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, деякі з найближчих республіканських союзників Трампа, зокрема керівництво Палати представників і Сенат, стали прохолоднішими стосовно Києва з тих пір, як Трамп повернувся до Білого дому в січні 2025 року, – звернули увагу у Reuters.

Там нагадали, що допомога США Києву різко сповільнилася, і це не змінилося, навіть коли Росія та Україна почали бити один одного ракетами, безпілотниками та артилерією. Видання підсумувало, що мирні переговори зайшли в глухий кут, а Україна відкинула вимогу президента Росії Володимира Путіна про здання території, яку вона успішно захищає з 2022 року.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, лідери Великої Британії, Франції та Німеччини мають намір обговорити з Дональдом Трампом новий підхід до мирних переговорів між Україною та Росією.

Президент Володимир Зеленський вважає, що в оточенні російського диктатора Володимира Путіна немає єдиної позиції щодо продовження війни.

Водночас Україна залишається відкритою до переговорів, але не погодиться на територіальні поступки.

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