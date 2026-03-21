Квартира нагрілася за день — вікна на сонячній стороні, кондиціонер працює на повну потужність. Гуде на повній потужності та не встигає охолодити кімнату до вечора. Через місяць приходить рахунок за електроенергію, який нівелює економію від покупки. Причина — у типі компресора, який не врахували під час вибору.

Розберемо, які моделі лідирують за відгуками і що відрізняє їх від іншого каталогу.

Чотири моделі — три сценарії

Потужність кондиціонера прив’язана до площі: 100 Вт на квадратний метр, плюс 25–30% запасу для сонячної сторони.

Цей розрахунок ділить вибір на три сценарії — спальня, вітальня та зал. І в кожному з них у каталозі Фокстрот є оптимальна модель:

1. Спальня або кабінет (15–20 кв. м). Hyundai ARN07 — 7 000 BTU, інверторний компресор, Wi-Fi, нічний режим. Рейтинг 4,8 з 5. У маленькій кімнаті різниця між тихою інверторною роботою та циклами On/Off чутна особливо різко — ARN07 утримує шум на рівні 24 дБ.

2. Вітальня (20–25 кв. м) — два підходи. Hyundai ARN09 — найпопулярніша модель каталогу: 9 000 BTU, рейтинг 4,9 з 5, 45 відгуків. Інвертор, Wi-Fi, самоочищення та нічний режим в одному корпусі. Samsung AR09 охоплює ту саму площу з рейтингом 4,8, але працює на фреоні R32 — екологічнішому за стандартний R410a — та використовує фірмову систему фільтрації. Вибір між ними — між максимумом функцій та екологічністю холодоагенту.

3. Зал або офіс (25–35 кв. м). Hyundai ARN12 — 12 000 BTU, той самий набір, що й у ARN09, але під більшу площу. Рейтинг 4,8 з 5, 27 відгуків.

Усі чотири моделі — інверторні. Завдяки цьому пристрої не вимикаються, коли досягають заданої температури, а знижують оберти до мінімуму: шум — 22–26 дБ, споживання енергії — на 30–40% нижче, ніж у On/Off-аналога. В асортименті Фокстрот 86% кондиціонерів працюють на таких компресорах.

Другий спільний чинник — Wi-Fi: увімкнути охолодження за 15 хвилин до приходу додому замість того, щоб ганяти техніку весь день.

Третій — самоочищення: вентилятор просушує теплообмінник після вимкнення, не даючи волозі стати середовищем для цвілі.

Від вибору моделі до готової до роботи техніки

Кондиціонер — один із небагатьох приладів, який не починає працювати одразу після розпакування. Монтаж обох блоків, прокладення магістралі, підключення до електромережі — все це вимагає залучення фахівця.

Послуга СТАРТ-МАСТЕР охоплює монтаж під ключ: виїзд майстра, установка, матеріали — в одному пакеті, техніка готова до роботи відразу.

Кожна модель у каталозі — сертифікована техніка з повною гарантією виробника. Середній термін служби спліт-системи — 7–10 років. І весь цей час гарантійні питання вирішує офіційний сервіс.

Фахівці Фокстрот допоможуть розрахувати потужність і підібрати модель під площу. Оплату можна розбити на кілька місяців, а програма ФоксFan нараховує бонуси з кожної покупки.

Правильний кондиціонер непомітний: тихо підтримує температуру, не збільшує рахунок за електроенергію, не вимагає уваги. Фокстрот допомагає досягти цього результату — від підбору моделі до готової до роботи техніки.

