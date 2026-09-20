Золота середина осені — найкращий період для трансформації та відновлення пасом після виснажливого сонячного сезону.

Аби експерименти з довжиною чи кольором у жовтні виявилися максимально вдалими та принесли у життя позитивні зміни, астрологи радять орієнтуватися на місячний календар.

Місячний календар стрижок на жовтень 2026 року допоможе визначити сприятливі та несприятливі дні для оновлення зачіски, фарбування та догляду за волоссям.

Зараз дивляться

Коли краще стригти волосся у жовтні 2026 року

Для швидкого росту та густоти найкраще підійде зростальний Місяць. Стрижка в цей період стимулює активне відновлення пасом, додає їм природного об’єму та сяйва.

Фаза спадання Місяця — ідеальний час для власниць коротких стрижок, каре чи чубчиків. Волосся ростиме повільніше, що дозволить геометрії вашої зачіски залишатися бездоганною якнайдовше.

Тим часом у період Молодика ресурси організму виснажені, а волосся стає особливо вразливим. Будь-які маніпуляції можуть спровокувати ламкість та ослаблення цибулин.

А у період Повні замість кардинальних трансформацій приділіть час м’якому живильному догляду — маскам, оліям та СПА-ритуалам.

Фази Місяця у жовтні 2026 року та їхній вплив на волосся

Фази Місяця підкажуть, як поводитиметься зачіска після візиту в салон.

Спадний Місяць (1–9 жовтня) — ідеальний час, аби зміцнити корені, позбутися посічених кінчиків та зберегти форму зачіски надовго — локони ростимуть повільніше.

Молодик (10 жовтня) – найнесприятливіший день місяця. Енергетичний ресурс тіла на мінімумі, а волосся після процедури може суттєво послабшати.

Зростальний Місяць (11–25 жовтня) — найкращий період для тих, хто прагне швидко відростити довжину та додати пасмам густоти й здорового сяйва.

Повня (26 жовтня) — день емоційного та енергетичного піка. Від кардинальних змін іміджу краще відмовитися — результат експериментів може бути непередбачуваним.

Спадний Місяць (27–31 жовтня) — час для оздоровчих процедур, догляду та підтримки чітких контурів стрижки.

Місячний календар стрижок на жовтень 2026 року

Найсприятливішими днями для стрижки та кардинальної зміни іміджу у жовтні 2026 року будуть 2, 7-9, 14-18, 21, 23-24, 29 числа. Найкращий час для нового кольору, кардинальної зміни зачіски та інтенсивного догляду за волоссям.

Нейтральними датами цього місяця будуть 1, 3-6, 12-13, 20, 27-28, 31 жовтня. Оптимальний час для стандартного догляду та гігієнічної стрижки, коли кардинальна зміна іміджу не планується.

Найнесприятливішими днями у жовтні 2026 року будуть 10-11,19, 22, 25-26, 30 числа. У ці дні ножиці краще відкласти подалі. Замість візиту до салону влаштуйте затишний домашній СПА-вечір із живильними масками для локонів.

Вплив місячного циклу на стан та ріст волосся не має наукового підтвердження, тому місячний календар варто сприймати лише як додатковий орієнтир.

Головні критерії під час планування стрижки — це стан вашого волосся та професійна думка майстра.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.