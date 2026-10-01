З настанням жовтня наш організм починає активно адаптуватися до осіннього похолодання та коротшого світлового дня.

Саме в цей період будь-які коливання космічної погоди можуть сприйматися органами та системами відчутно гостріше, ніж улітку.

За своєю природою магнітні бурі є імпульсивними збуреннями геомагнітного щита Землі. Вони спровоковані потужними спалахами на поверхні Сонця та подальшими викидами сонячного вітру й плазми в напрямку нашої планети.

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Згідно з актуальними спостереженнями Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у жовтні 2026 року затяжних чи екстремально потужних геоштормів не передбачається.

Втім, науковці зауважують: повністю розслаблятися не варто, адже ймовірність поодиноких сонячних спалахів і нетривалих локальних збурень магнітного поля все ж залишається високою.

Детальніше про потенційно небезпечні дати у жовтні 2026 року та дієві способи мінімізувати їхній негативний вплив на самопочуття — читайте далі у матеріалі.

Магнітні бурі у жовтні 2026 року

1–3 жовтня — незначні локальні збурення. Більшість людей не відчують змін, робочий ритм залишається звичайним.

— незначні локальні збурення. Більшість людей не відчують змін, робочий ритм залишається звичайним. 12–16 жовтня — потужний геомагнітний шторм. У ці дні метеозалежним варто бути особливо уважними до здоров’я, уникати стресів і контролювати артеріальний тиск.

— потужний геомагнітний шторм. У ці дні метеозалежним варто бути особливо уважними до здоров’я, уникати стресів і контролювати артеріальний тиск. 22 жовтня — помірні сонячні спалахи. Рекомендовано знизити фізичні навантаження та не перевтомлюватися.

— помірні сонячні спалахи. Рекомендовано знизити фізичні навантаження та не перевтомлюватися. 28 жовтня — слабка геомагнітна активність, яка не становить загрози для загального самопочуття.

Варто враховувати, що довгострокові прогнози сонячної активності мають орієнтовний характер.

Оскільки процеси на Сонці вкрай динамічні, геомагнітна ситуація може коригуватися, тому стежте за оновленнями та свіжими метеоданими.

Як вберегти самопочуття під час магнітних бур

Щоб захистити судини та нервову систему від негативного впливу геомагнітних коливань, дотримуйтеся кількох простих правил:

намагайтеся лягати спати до 23:00 і відводити на сон не менше 7–8 годин щодня;

людям із гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями важливо регулярно контролювати артеріальний тиск і тримати поблизу рекомендовані ліки;

легкі щоденні прогулянки підуть на користь, однак намагайтеся уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями;

бережіть себе від емоційного виснаження, стресових ситуацій та надмірної фізичної праці;

приберіть з меню жирні, гострі й надто солоні страви, віддавши перевагу свіжим овочам, фруктам і легкій їжі;

пийте більше чистої води, зеленого або трав’яного чаю, а от від кави, міцних напоїв, енергетиків та алкоголю на цей період краще відмовитися.

Якщо під час магнітних бур ви відчули різке погіршення самопочуття, не займайтеся самолікуванням — негайно зверніться до лікаря.

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