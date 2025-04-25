Для прифронтових регіонів: Франція передала Україні вісім рентгенсистем

Уряд Франції передав Україні вісім мобільних рентгенівських систем Philips Zenition 70 FD17 загальною вартістю €1,8 млн. Обладнання найближчим часом буде встановлено у лікарнях України, зокрема у прифронтових регіонах.

Критично необхідні

Як зазначили у відомстві, рентгенівські системи критично необхідні для виконання складних оперативних втручань, зокрема в ортопедії, травматології та судинній хірургії.

– Обладнання забезпечує точну візуалізацію в режимі реального часу та дає змогу лікарям оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, – йдеться у повідомленні.

Ця партія медичного обладнання передана в рамках гуманітарного проекту APPUI (Aide Prioritaire en cas d’Urgence en Ukraine), що реалізується Expertise France за фінансування Кризового центру Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

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Плюс базове навчання

Крім самих пристроїв, підтримка з боку французьких партнерів включає доставку, встановлення, технічний запуск та базове навчання українського медичного персоналу, що значно підвищує ефективність інтеграції обладнання у роботу медичних установ.

За даними МОЗ, крім цього постачання найближчими тижнями очікується передання лапароскопічного обладнання на €730 тис. для дитячих лікарень по всій Україні. Обсяг підтримки Франції у сфері охорони здоров’я вже перевищує €120 млн.

Джерело : МОЗ

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