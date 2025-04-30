Конкуренція між аптеками в Україні робить ліки доступнішими, ніж в Європі

Попри повномасштабну війну, українці продовжують платити за ліки менше, ніж мешканці європейських країн. Ключову роль у цьому відіграє розгалужена мережа аптек та висока конкуренція на фармацевтичному ринку.

Ціни на ліки: Україна vs Європа

За даними дослідження, 84% безрецептурних та 78% рецептурних препаратів в Україні коштують дешевше, ніж в європейських країнах. В середньому споживачі платять за ліки на 30% менше, ніж європейці. І що цікаво, українці часто отримують прохання від родичів з-за кордону придбати та надіслати їм ліки, оскільки навіть з урахуванням доставки це виходить вигідніше.

Чому багато аптек — це перевага для споживачів

Висока концентрація аптек створює конкурентне середовище, яке змушує фармацевтичні заклади боротися за кожного клієнта.

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Ключові переваги такої конкуренції:

Оптимізація витрат — великі аптечні ритейлери економлять на логістиці та операційних витратах, що дозволяє знижувати ціни.

Кращі умови від постачальників — мережі аптек використовують свій масштаб для отримання вигідніших умов та знижок від виробників і дистриб’юторів.

Доступність у різних регіонах — велика кількість аптек забезпечує наявність ліків навіть у віддалених та прифронтових населених пунктах.

Маркетингові інструменти на користь споживача

В умовах жорсткої конкуренції аптеки активно використовують різноманітні маркетингові інструменти, зокрема:

Акції та знижки : пропозиції типу 2+1, сезонні знижки та спеціальні пропозиції стали звичною практикою.

Бонусні програми : лояльні клієнти отримують додаткові переваги через бонусні картки та програми лояльності.

До 1 березня працювали маркетингові договори з виробниками. Це коли аптеки укладають договори з виробниками на рекламу, спеціальне розміщення та проведення акцій — і саме це дозволяло значно знижувати ціни на соціально значущі препарати.

Маркетингові договори — це законний ринковий механізм, який працював на користь споживача.

Виробники платять за конкретні послуги, наприклад, рекламу, розміщення, навчання персоналу, проведення акцій, а аптеки, своєю чергою, можуть запропонувати клієнтам нижчі ціни.

Після введення заборони на ″маркетингові договори″ загальна кількість програм зі знижками зменшилась.

Однак, попри це, усі аптечні мережі зберегли свої програми лояльності для покупців.

Яка соціальна роль аптек

На відміну від європейських країн, де значна частина вартості ліків покривається страховкою або державою через систему реімбурсації (компенсації вартості ліків), в Україні 85% медикаментів пацієнти купують за власний кошт. Тому розгалужена мережа аптек виконує важливу соціальну функцію, забезпечуючи українцям доступ до якісних та доступних ліків, особливо в умовах обмеженого через війну державного фінансування.

Європейський досвід показує ефективність великих аптечних ритейлерів – наприклад, у Великій Британії значну частку ринку займають мережі Boots та LloydsPharmacy, а в Норвегії після дерегуляції понад 90% аптек контролюються трьома великими мережевими компаніями.

Тож велика кількість аптечних закладів та активне використання маркетингових інструментів створюють унікальну ситуацію, коли навіть в умовах війни українці мають доступ до ліків за цінами нижчими, ніж у більш економічно стабільних європейських країнах.

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