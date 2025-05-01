Лікарка загальної практики NHS Равіна Бханот пояснила, чому спекотна погода спричиняє діарею та яких продуктів слід уникати в дуже сонячні дні.

– Менша кількість води, що проходить через травну систему, може порушити роботу кишківника і спричинити стрес для його слизової оболонки, – розповіла медик.

За її словами, цей стрес робить кишківник надмірно активним, що призводить до рідших випорожнень або діареї.

Швидке псування продуктів і гігієна

Експерти зазначили, що спека також може призвести до швидшого псування продуктів, особливо якщо їх залишити на тривалий час. При цьому лікарі радять уникати молочних, гострих або жирних продуктів.

Хороша гігієна також має вирішальне значення, а особливо – ретельне миття рук після відвідування туалету або приготування їжі.

Та якщо симптоми діареї зберігаються протягом кількох днів або якщо діарея супроводжується непритомністю, рідкісним сечовипусканням або кров’ю в калі, експерти радять звернутися по медичну допомогу до лікаря загальної практики.

Джерело: Express

