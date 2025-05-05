День народження United24: за три роки зібрано понад 3 млрд грн на підтримку медицини
Сьогодні, 5 травня, фандрейзингова платформа United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський, відзначає три роки діяльності.
– За цей час вдалося оперативно закупити та доставити в українські лікарні критично важливе обладнання, транспорт і медичні вироби, які щодня рятують життя, – розповіли в МОЗ.
Придбано через United24
Через United24 для потреб медичної сфери придбано:
- 240 автомобілів швидкої допомоги – для транспортування поранених і хворих;
- 39 рентгенівських установок із С-аркою – для оперативної діагностики під час хірургічних втручань;
- 655 генераторів – щоб забезпечити безперебійне живлення в медичних закладах;
- 13 броньованих евакуаційних авто – для роботи в зонах підвищеної небезпеки;
- 83 анестезіологічні апарати – для безпечного проведення операцій;
- 211 операційних столів – для проведення хірургічних втручань;
- 10 операційних мікроскопів для нейрохірургії – для мікрохірургічних втручань на структурах головного і спинного мозку;
- 63 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) – для підтримання дихання у пацієнтів у критичних станах;
- 13 570 апаратів зовнішньої фіксації – для стабілізації переломів і корекції деформацій кінцівок, особливо в умовах бойових травм;
- 15 лапароскопічних стійок – для малоінвазивних хірургічних втручань із високою точністю та мінімальною травматизацією тканин;
- 71 пластина для остеосинтезу – для стабілізації кісткових уламків при переломах і відновлення анатомічної форми кістки після травм;
- 14 апаратів УЗД – для швидкої діагностики в лікарнях;
- 35 стрижнів для остеосинтезу – для хірургічної фіксації кісток при складних переломах і травмах опорно-рухового апарату;
- 172 апарати вакуумної терапії ран – для прискореного загоєння ран;
- 12 інкубаторів для новонароджених – для збереження життя передчасно народжених дітей;
- реабілітаційне обладнання, функціональні ліжка, спиці Кіршнера, шийні кейджі та інші медичні вироби, які використовують у лікарнях по всій країні.
Відновлення зруйнованих лікарень
У відомстві зазначили, що завдяки коштам від United24 вже відбудовано два медзаклади на Чернігівщині – понад 250 тис. пацієнтів на рік можуть продовжувати отримувати медичну допомогу.
У Чернечинській територіальній громаді Сумської області завершили будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Стару будівлю амбулаторії було зруйновано вщент росіянами ще навесні 2022 року внаслідок авіаудару. Нова ж амбулаторія побудована з нуля завдяки коштам, зібраним через платформу United24.
Тривають роботи з відновлення та модернізації амбулаторії та реконструкції покрівлі лікарні в Київській області. Також відновлюють лікарню в Харківській області, пошкоджену під час обстрілів.
У Чернігівській районній лікарні тривають роботи і вже завершено першу чергу будівництва. Під час повномасштабного вторгнення частина її будівлі сильно постраждала від російських обстрілів: зруйновано дах, вибито всі вікна, пошкоджено двері та перекриття.
Фото: МОЗ