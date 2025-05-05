День народження United24: за три роки зібрано понад 3 млрд грн на підтримку медицини

Сьогодні, 5 травня, фандрейзингова платформа United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський, відзначає три роки діяльності.

– За цей час вдалося оперативно закупити та доставити в українські лікарні критично важливе обладнання, транспорт і медичні вироби, які щодня рятують життя, – розповіли в МОЗ.

Придбано через United24

Через United24 для потреб медичної сфери придбано:

240 автомобілів швидкої допомоги – для транспортування поранених і хворих;

39 рентгенівських установок із С-аркою – для оперативної діагностики під час хірургічних втручань;

655 генераторів – щоб забезпечити безперебійне живлення в медичних закладах;

13 броньованих евакуаційних авто – для роботи в зонах підвищеної небезпеки;

83 анестезіологічні апарати – для безпечного проведення операцій;

211 операційних столів – для проведення хірургічних втручань;

10 операційних мікроскопів для нейрохірургії – для мікрохірургічних втручань на структурах головного і спинного мозку;

63 апарати штучної вентиляції леген ь (ШВЛ) – для підтримання дихання у пацієнтів у критичних станах;

(ШВЛ) – для підтримання дихання у пацієнтів у критичних станах; 13 570 апаратів зовнішньої фіксації – для стабілізації переломів і корекції деформацій кінцівок, особливо в умовах бойових травм;

15 лапароскопічних стійок – для малоінвазивних хірургічних втручань із високою точністю та мінімальною травматизацією тканин;

71 пластина для остеосинтезу – для стабілізації кісткових уламків при переломах і відновлення анатомічної форми кістки після травм;

14 апаратів УЗД – для швидкої діагностики в лікарнях;

35 стрижнів для остеосинтезу – для хірургічної фіксації кісток при складних переломах і травмах опорно-рухового апарату;

172 апарати вакуумної терапії ран – для прискореного загоєння ран;

12 інкубаторів для новонароджених – для збереження життя передчасно народжених дітей;

реабілітаційне обладнання, функціональні ліжка, спиці Кіршнера, шийні кейджі та інші медичні вироби, які використовують у лікарнях по всій країні.

Відновлення зруйнованих лікарень

У відомстві зазначили, що завдяки коштам від United24 вже відбудовано два медзаклади на Чернігівщині – понад 250 тис. пацієнтів на рік можуть продовжувати отримувати медичну допомогу.

Зараз дивляться

У Чернечинській територіальній громаді Сумської області завершили будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Стару будівлю амбулаторії було зруйновано вщент росіянами ще навесні 2022 року внаслідок авіаудару. Нова ж амбулаторія побудована з нуля завдяки коштам, зібраним через платформу United24.

Тривають роботи з відновлення та модернізації амбулаторії та реконструкції покрівлі лікарні в Київській області. Також відновлюють лікарню в Харківській області, пошкоджену під час обстрілів.

У Чернігівській районній лікарні тривають роботи і вже завершено першу чергу будівництва. Під час повномасштабного вторгнення частина її будівлі сильно постраждала від російських обстрілів: зруйновано дах, вибито всі вікна, пошкоджено двері та перекриття.

Фото: МОЗ

Джерело : МОЗ

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