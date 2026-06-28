Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок державної підготовки до відзначення 1000-річчя Києво-Печерської Лаври, яке відбудеться у 2051 році.

Про це йдеться у тексті відповідного указу №560/2026, який підписав український лідер.

1000-річчя Києво-Печерської Лаври: що відомо

– Я недаремно кажу зараз про подію, що відбудеться через 25 років. Такі дати, як тисячоліття Лаври, Україна зустріне гідно. І підготовку почне уже сьогодні. Адже мова про довгий і кропіткий процес оновлення та збереження десятків пам’яток культури, музейних колекцій, споруд Лаври, одного зі світових центрів християнства, – пояснив своє рішення президент.

Володимир Зеленський зауважив, що таке святкування потребує великої та спільної роботи, яку Київ розпочне вже сьогодні.

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Президент нагадав, що 1000-річчя Києво-Печерської Лаври відзначатиметься у 2051 році, оскільки монастир було засновано у 1051 році.

Зазначається, що національних заповідник вже зараз готується до ювілею, розробляючи масштабні плани, аби зустріти дату з глибоким усвідомленням історичної значущості святині.

Окремо наголошується, що в зв’язку з ворожими обстрілами 2026 року, держава також вирішила забезпечити відновлення пошкодженого Успенського собору.

Нагадаємо, вночі 15 червня Росія атакувала територію Києво-Печерської лаври. Лавра є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однією з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України.

Згодом стало відомо, що пошкоджено близько 80% покрівлі собору.

Крім самої Києво-Печерської лаври, пошкоджень зазнали кілька культурних установ, розташованих на її території та поблизу. Зокрема, постраждали скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства, Національна історична бібліотека України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, а також фондосховище Національного музею народної архітектури та побуту.

Гендиректор Києво-Печерської лаври Максим Остапенко заявив, що по лаврі було два прицільні удари. Ворог атакував Успенський собор та башту Кущника.

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