Косметика, Айфони, тату-машинки: МОЗ звинувачують у нецільових розтратах

Аналітики Бюро економічної безпеки України виявили факти нецільового використання коштів державного бюджету на одному з підприємств, що перебувають у віданні Міністерства охорони здоров’я.

– Замість інвестування в медичні товари та обладнання чиновники здійснювали закупівлі техніки Apple, пристроїв для тату та масажних апаратів, – ідеться в повідомленні пресслужби БЕБ.

Нецільове використання коштів

Як зазначається, ця установа відповідає за постачання лікарням усіх необхідних медичних виробів, діагностичних матеріалів, пального та інших супутніх товарів.

Попри це, керівництво організувало закупівлю понад 2,4 млн одиниць різноманітних побутових та косметологічних товарів, які не мають жодного стосунку до лікувального процесу.

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Серед придбаного БЕБ наводить:

тату-машинки з комплектуванням;

обладнання для косметології;

масажери;

косметичні засоби;

смартфони Apple.

Куплені пристрої певний час зберігалися на складах, а згодом їх продавали значно дешевше за ринкову ціну. БЕБ встановило, що за призначенням ці товари не використовувалися, а послуги з їхнього використання не надавалися.

Збитки для бюджету

Також з’ясувалося, що тривалий час закупівлі проходили через афілійовані компанії, зокрема фіктивні фірми, які раніше вже фігурували в кримінальних провадженнях.

Одне з таких підприємств навіть свого часу очолював колишній керівник згаданої державної установи, що може свідчити про можливі зловживання владою та корупційні ризики.

Попередні розрахунки свідчать про збитки для бюджету на понад 262 млн грн.

Зібрані аналітиками БЕБ матеріали вже передано до Державної податкової служби, Державної аудиторської служби та Міністерства охорони здоров’я.

Джерело: БЕБ

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