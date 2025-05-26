Ендопротезування суглобів: як українцям отримати безоплатну послугу

У рамках Національного тижня безбар’єрності відбулася координаційна зустріч під головуванням міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, присвячена наданню медичних послуг з ендопротезування суглобів.

У заході взяли участь керівники структурних підрозділів охорони здоров’я з усіх регіонів, головні позаштатні ортопеди-травматологи та керівники медичних закладів, де проводять ендопротезування.

Безкоштовні послуги ендопротезування

Віктор Ляшко наголосив, що державні послуги ендопротезування мають залишатися безкоштовними.

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— Це питання довіри до системи охорони здоров’я. Прозорість, підзвітність і чітке дотримання встановлених процедур — це базові принципи, які мають бути спільною нормою для всіх учасників системи. Це і є безбар’єрність — коли кожен пацієнт, незалежно від обставин, має реальний доступ до медичної допомоги, якої потребує — зазначив міністр.

Під час зустрічі обговорили актуальні питання безоплатного ендопротезування, логістику централізованих поставок, електронну чергу та прозорість платних послуг.

Пацієнти можуть отримати послуги ендопротезування як в ургентному, так і в плановому порядку.

Хірургічні операції покриваються Програмою медичних гарантій, з оплатою від 26 571 до 36 887 грн залежно від типу втручання.

Держава централізовано закуповує імпланти для ендопротезування, а у 2025 році планується поставити понад 23 тис. ендопротезів.

Для підвищення прозорості процесу МОЗ впровадило електронну чергу, яка адмініструється на платформі Дія.Engine. Наразі в чергу вже внесено майже 18 тис. пацієнтів.

Директор Департаменту медичних послуг МОЗ Євгеній Гончар наголосив на дотриманні чітких правил щодо платних послуг, які мають бути публічно доступними.

МОЗ запроваджує системні перевірки, для порушників правил передбачені штрафи.

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