Не лише погіршує пам’ять: вчені дослідили, як ChatGPT впливає на мозок

Учені з MIT Media Lab провели експеримент, який може серйозно змінити наше ставлення до штучного інтелекту.

Результати дослідження

Штучний інтелект і чатботи впевнено увійшли у сучасне життя, ставши звичним інструментом у медицині, науці, освіті, сфері обслуговування та індустрії розваг.

Вони допомагають лікарям швидше ставити діагнози, науковцям — аналізувати великі обсяги даних, а студентам — готуватися до іспитів і писати есе.

Зараз дивляться

Здається, ще трохи — і мозку майже не доведеться напружуватися. Але саме тут ховається небезпека.

54 учасники писали есе за трьома умовами: за допомогою ChatGPT, із використанням пошукових систем або зовсім без сторонніх інструментів — лише власними силами.

Під час роботи фіксувалися дані електроенцефалографії, які показали несподівані й доволі тривожні результати.

З’ясувалося, що ті, хто користувався ChatGPT, мали найнижчу активність у ділянках мозку, відповідальних за креативність, пам’ять і критичне мислення.

Між цими зонами спостерігалася слабкий нейронний зв’язок, що свідчить про загальне зниження когнітивної активності.

До того ж, 83% учасників, які скористалися ШІ, вже за кілька хвилин не змогли точно процитувати власні тексти. Це свідчить, що інформація, створена ШІ, гірше закріплюється в пам’яті.

Чому варто обмежити ChatGPT

Оцінювання текстів есе показало ще одну особливість: вони були значно менш глибокими, шаблонними й позбавленими особистого стилю.

Викладачі вказували на однотипність і слабку аргументацію матеріалу. Дослідники назвали це когнітивним боргом — станом, коли мозок поступово “вимикає” аналітичні механізми через надмірну залежність від ШІ.

Люди, які спочатку писали за допомогою ChatGPT, а потім намагалися перейти до самостійної роботи, демонстрували знижену активність альфа- та бета-хвиль — важливих для концентрації й обробки знань.

Найвразливішими виявилися студенти, адже саме в них інтенсивно формуються навички аналізу та критичного мислення.

Також у зоні ризику професіонали, які дедалі частіше делегують частину інтелектуальної праці ШІ.

Науковці закликають не відмовлятися від інструментів штучного інтелекту, але використовувати їх із розумом.

Найкращий підхід — починати роботу самостійно, а ШІ залучати лише для редагування чи уточнень.

Крім того, важливо тренувати пам’ять, наприклад через пояснення інформації власними словами. Це допоможе зберегти ментальну активність і здатність мислити.

Джерело : Forbes

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