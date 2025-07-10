Понад 70% трансплантацій у 2025 році виконано завдяки посмертному донорству – Ляшко

За перші шість місяців 2025 року в Україні проведено 522 трансплантацій, понад 70% — завдяки посмертному донорству.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Трансплантація як шанс на життя

За пів року у вітчизняних лікарнях проведено 304 органні пересадки та 218 трансплантацій кісткового мозку.Причому понад 70% операцій виконали завдяки посмертному донорству.

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Лідерами галузі трансплантологї стали Перше медичне об’єднання Львова, Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова та Київська міська клінічна лікарня №1.

Водночас зросла активність і в регіонах: успішні пересадки органів здійснено в Запоріжжі, Вінниці, Луцьку та інших містах України.

Великим кроком уперед стали 218 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин, з яких 42 — дітям.

Операції проводили в 11 медичних центрах, зокрема у київському Охматдиті, Черкаській онкологічній клініці та Національному інституті раку.

Крім того, на сьогодні п’ять медзакладів здійснюють алогенні пересадки — від родичів та неродинних донорів, що значно розширює коло пацієнтів, які можуть отримати шанс на одужання.

Найголовніше, що трансплантація в Україні є повністю безоплатною. Держава бере на себе витрати не лише на саму операцію, а й на підготовку, лабораторну діагностику та післяопераційне лікування.

— Сьогодні в національному листі очікування перебуває майже 4 тисячі людей. Кожен із них чекає на свій шанс. Наша ціль — скорочувати очікування і зробити трансплантацію ще доступнішою. І ми вже бачимо результат, — зазначив Віктор Ляшко.

Міністр подякував лікарям і донорам, які рятують життя українців.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко

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