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Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Поганий холестерин у яйцях: дослідження показало несподівані результати

вчені про холестерин в яйцях
Фото: Pixabay

Команда вчених із Університету Південної Австралії під час дослідження спростувала твердження, що яйця є чи не головним ворогом здорового серця через поганий холестерин, який міститься в них.

Серцево-судинні захворювання, як і раніше, очолюють причину №1 смертей у всьому світі, щорічно забираючи близько 18 млн життів. Істотну роль у розвитку цих хвороб відіграє рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) – так званого поганого холестерину.

Саме він здатний відкладатися на стінках судин, формуючи бляшки і перешкоджаючи нормальному кровотоку, що загрожує інфарктами, інсультами та атеросклерозом.

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Що показало дослідження

Вчені вирішили перевірити: чи справді яйця винні в підвищенні поганого холестерину. Для цього вони провели рандомізоване контрольоване дослідження: 61 добровольцю середнього віку запропонували на п’ять тижнів перейти на одну з трьох дієт.

У першій групі учасники щодня їли по два яйця за низького вмісту насичених жирів у раціоні.

У другій – дотримувалися низькохолестеринової, але більш жирної дієти, водночас яйця були під забороною.

Третя група харчувалася за типовим західним зразком з високою кількістю як насичених жирів, так і холестерину, але з мінімальною кількістю яєць.

Результати виявилися несподіваними: найбільше зниження рівня ЛПНЩ-холестерину (на 5,2%) зафіксували в тих, хто їв яйця щодня та обмежував споживання насичених жирів.

У другій групі цей показник знизився лише на 1,5%, а в тих, хто дотримувався західної дієти, рівень поганого холестерину майже не змінився.

Головний висновок дослідження: не яйця, а насичені жири суттєво впливають на рівень поганого холестерину.

Інакше кажучи, ризик для серця несе не стільки традиційна яєчня, скільки смажений бекон або ковбаса, які часто до неї подаються.

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Джерело: The American Journal of Clinical Nutrition

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