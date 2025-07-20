Поганий холестерин у яйцях: дослідження показало несподівані результати
Команда вчених із Університету Південної Австралії під час дослідження спростувала твердження, що яйця є чи не головним ворогом здорового серця через поганий холестерин, який міститься в них.
Серцево-судинні захворювання, як і раніше, очолюють причину №1 смертей у всьому світі, щорічно забираючи близько 18 млн життів. Істотну роль у розвитку цих хвороб відіграє рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) – так званого поганого холестерину.
Саме він здатний відкладатися на стінках судин, формуючи бляшки і перешкоджаючи нормальному кровотоку, що загрожує інфарктами, інсультами та атеросклерозом.
Що показало дослідження
Вчені вирішили перевірити: чи справді яйця винні в підвищенні поганого холестерину. Для цього вони провели рандомізоване контрольоване дослідження: 61 добровольцю середнього віку запропонували на п’ять тижнів перейти на одну з трьох дієт.
У першій групі учасники щодня їли по два яйця за низького вмісту насичених жирів у раціоні.
У другій – дотримувалися низькохолестеринової, але більш жирної дієти, водночас яйця були під забороною.
Третя група харчувалася за типовим західним зразком з високою кількістю як насичених жирів, так і холестерину, але з мінімальною кількістю яєць.
Результати виявилися несподіваними: найбільше зниження рівня ЛПНЩ-холестерину (на 5,2%) зафіксували в тих, хто їв яйця щодня та обмежував споживання насичених жирів.
У другій групі цей показник знизився лише на 1,5%, а в тих, хто дотримувався західної дієти, рівень поганого холестерину майже не змінився.
Головний висновок дослідження: не яйця, а насичені жири суттєво впливають на рівень поганого холестерину.
Інакше кажучи, ризик для серця несе не стільки традиційна яєчня, скільки смажений бекон або ковбаса, які часто до неї подаються.
Джерело: The American Journal of Clinical Nutrition