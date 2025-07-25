Перша партія – для ЗСУ: Франція передає Україні медобладнання на понад €4 млн

Українські пацієнти віддалених регіонів отримають доступ до якісних медичних послуг – у межах проєкту Telemedica Франція надає Україні обладнання на суму понад €4 млн.

Перша партія призначена для бійців ЗСУ. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Проєкт Telemedica: що відомо

У квітні Міністерство охорони здоров’я України та французька компанія C3Medical Consulting підписали стратегічну угоду щодо впровадження телемедичної платформи Telemedica.

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— Цей проєкт — важливий крок для покращення доступу до медичної допомоги в умовах війни. Пацієнти зможуть отримувати фахові консультації, не виїжджаючи за межі громади, — наголошує заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Згідно з умовами контракту, Україна отримає 142 одиниці телемедичного обладнання на суму понад €4 млн: 80 стаціонарних комплексів LIMSTAR та 62 портативні установки FMC, призначені для використання в польових умовах, зокрема на передовій.

Перша партія надійшла для потреб Збройних сил України у середині липня, наприкінці місяця очікується друге постачання для медичних закладів Чернігівщини та Рівненщини. Третій етап передбачає забезпечення Одеської області.

Це особливо важливо для жителів віддалених регіонів або зон бойових дій, де бракує кваліфікованих медиків.

Проєкт реалізується в межах грантової угоди між урядами Франції та України, ратифікованої Верховною Радою в серпні 2024 року.

Фото: МОЗ

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