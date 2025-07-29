Сурогатні матері схильні до ризику психічних розладів – дослідження

У сурогатних матерів вищий ризик отримати діагноз психічного захворювання під час і після вагітності, ніж у жінок, які виношують власних дітей.

До такого висновку під час дослідження дійшла команда канадських вчених з Університету Макгілла.

Психічні розлади у сурогатних матерів: що відомо

За словами вчених, незалежно від способу зачаття, було встановлено, що у жінок, які раніше страждали на психічні захворювання, ризик діагностування таких станів під час і після вагітності вищий, ніж у тих, у кого таких захворювань немає.

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Під час дослідження було проаналізовано дані 767 406 народжень в Онтаріо, що відбулися в період з 1 квітня 2012 року до 31 березня 2021 року. З них 748 732 випадки були пов’язані з самостійним зачаттям, 758 – з сурогатним материнством, а решта – з ЕКЗ у матерів, які виношували своїх дітей.

Серед виключених з початкового аналізу були жінки, які мали в анамнезі психічні захворювання до передбачуваної дати зачаття.

Група проаналізувала кількість жінок у кожній групі, у яких після передбачуваної дати зачаття був діагностований новий випадок психічного захворювання, наприклад тривожний розлад, розлад настрою, самоушкодження або психоз.

Подібні діагнози були поставлені 236 сурогатним матерям, 195 022 жінкам, які зачали без сторонньої допомоги, і 4704 жінкам, яким проводилася процедура ЕКЗ.

Після врахування таких факторів, як вік, дохід, куріння і кількість дітей, це відповідало підвищенню частоти виникнення нових психічних захворювань на 43% і 29% на 100 осіб на рік спостереження у сурогатних матерів порівняно з жінками, у яких було зачаття без допомоги або ЕКЗ відповідно.

У всіх трьох групах найбільш поширеним діагнозом був розлад настрою або тривожний розлад.

– Деякі жінки можуть відчувати горе через відмову від свого новонародженого, подібне до того, яке описується після усиновлення або передання дитини в прийомну сім’ю, – сказала провідний автор дослідження Марія Велес.

За словами вченої, результати підкреслюють важливість адекватного скринінгу та консультування жінок до вагітності про можливість виникнення нового психічного захворювання або загострення наявного під час або після вагітності.

Джерело : The Guardian

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