Може зашкодити: вчені дослідили, як вентилятор впливає на стан здоров’я

Вентилятор не завжди рятує від сильної спеки, а іноді навіть може зашкодити здоров’ю, збільшуючи навантаження на серце.

Такого висновку дійшли вчені Австралії та Канади, які вирішили перевірити, як прилад впливає на стан людей старше 60 років.

Вентилятори можуть завдати шкоди під час спеки: що відомо

Нове міжнародне дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open, показало, що ефект від роботи вентилятора під час сильної спеки може бути значно меншим, ніж ми звикли думати, а іноді навіть небезпечним.

Зараз дивляться

58 учасників віком від 60 років випробували на собі дію вентилятора в екстремальних умовах — від тропічного тепла до майже пустельної спеки.

При +38 °C і вологості 60%, вентилятор знизив температуру тіла лише на 0,1 °C , але допоміг відчути себе комфортніше, хоча тіло фактично не охолоджувалося.

Натомість при +45 °C ефект був зворотним: вентилятор посилював тепловий стрес, оскільки потік ніби вдував гаряче повітря в шкіру, тож тіло перегрівалося ще більше.

Оприскування водою частково покращувало самопочуття, але майже не впливало на температуру.

Це означає, що вентилятори не завжди безпечні для літніх людей, особливо в умовах сухої спеки.

У пацієнтів із серцево-судинними хворобами прилади можуть підвищити ризик ускладнень.

Автори дослідження радять не покладатися виключно на кондиціонери та вентилятори під час спеки. Вони рекомендують пити багато води, носити легкий одяг та зважати на прогноз погоди.

Джерело: New Atlаs

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.