Японець потрапив до лікарні з рідкісною травмою після звичайного чищення зубів

50-річний чоловік з Японії втратив свідомість під час чищення зубів і в результаті був госпіталізований.

Травма горла після чищення зубів: як це можливо

Як йдеться у звіті лікарів Токійської університетської лікарні, чоловік звернувся до медиків зі скаргами на біль у горлі.

Він згадав, що недавно знепритомнів під час гігієнічної процедури, і зубна щітка, ймовірно, поранила йому ротову порожнину.

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Під час огляду медики виявили садно на м’якому піднебінні, а комп’ютерна томографія показала небезпечний наслідок – ретрофарингеальну емфізему, тобто скупчення повітря в ділянці за горлом.

– Такий стан може призвести до небезпечних ускладнень: від бактеріальних інфекцій в грудній клітці до інсульту, – йдеться в повідомленні.

Пацієнт був негайно госпіталізований і призначений курс антибіотиків. Через шість днів його виписали без ускладнень.

Медики підкреслили: хоча травми від зубних щіток частіше зустрічаються у дітей, дорослі також можуть постраждати – особливо через непритомність або неправильне використання.

Відомі й інші випадки: наприклад, у 2023 році інший чоловік з Японії впав так, що зубна щітка застрягла в горлі.

Лікарі радять у подібних випадках обов’язково проводити візуалізацію і госпіталізувати потерпілих хоча б на кілька днів для моніторингу можливих ускладнень.

Джерело: Gizmodo

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