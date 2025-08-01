Японець потрапив до лікарні з рідкісною травмою після звичайного чищення зубів
50-річний чоловік з Японії втратив свідомість під час чищення зубів і в результаті був госпіталізований.
Травма горла після чищення зубів: як це можливо
Як йдеться у звіті лікарів Токійської університетської лікарні, чоловік звернувся до медиків зі скаргами на біль у горлі.
Він згадав, що недавно знепритомнів під час гігієнічної процедури, і зубна щітка, ймовірно, поранила йому ротову порожнину.
Під час огляду медики виявили садно на м’якому піднебінні, а комп’ютерна томографія показала небезпечний наслідок – ретрофарингеальну емфізему, тобто скупчення повітря в ділянці за горлом.
– Такий стан може призвести до небезпечних ускладнень: від бактеріальних інфекцій в грудній клітці до інсульту, – йдеться в повідомленні.
Пацієнт був негайно госпіталізований і призначений курс антибіотиків. Через шість днів його виписали без ускладнень.
Медики підкреслили: хоча травми від зубних щіток частіше зустрічаються у дітей, дорослі також можуть постраждати – особливо через непритомність або неправильне використання.
Відомі й інші випадки: наприклад, у 2023 році інший чоловік з Японії впав так, що зубна щітка застрягла в горлі.
Лікарі радять у подібних випадках обов’язково проводити візуалізацію і госпіталізувати потерпілих хоча б на кілька днів для моніторингу можливих ускладнень.
Джерело: Gizmodo