Медичний одяг нового покоління Sana: поєднання функціональності та дизайну

Медична форма – це обов’язкова частина екіпірування та інструмент, який впливає на комфорт роботи, безпеку та сприйняття клініки пацієнтами. Лікарі, медсестри та інший персонал обирають форму, що поєднує функціональність і зовнішній вигляд.

А от приватні медичні заклади активно впроваджують корпоративні стилі, підбирають кольори та фасони, замовляють або розробляють дизайн відповідно до філософії закладу. Дедалі більше з них обирають не масовий одяг, а продукцію перевірених українських виробників, таких як Sana.

Як підібрати зручний і стильний медичний одяг та на що звертати увагу під час вибору, читайте в нашому матеріалі.

Що робить одяг Sana унікальним

Компанія Sana вже понад 15 років займається виробництвом професійного одягу для медиків. За цей час бренд став одним із лідерів в Україні завдяки простому принципу: якісний, зручний, витривалий і водночас привабливий одяг.

Це не фабричні халати, а повноцінний медичний одяг, який продуманий до дрібниць. Над кожною моделлю працює команда дизайнерів та технологів, які враховують специфіку професії: тривалу зміну, часті рухи, контакт із біологічними матеріалами, регулярні прання, потребу в вентиляції та гігієнічності.

Основою більшості виробів Sana є тканини на основі натуральної бавовни з додаванням еластичних волокон, що забезпечує комфорт і довговічність. Одяг не втрачає форму, не вигоряє, не подразнює шкіру і залишається охайним після десятків прань.

Основні характеристики медичного одягу Sana:

тканини на основі бавовни;

зручний крій;

безпечні матеріали;

простий догляд;

збереження вигляду після багаторазового прання.

Вся продукція виготовляється з урахуванням стандартів безпеки, адже у тканинах не використовуються алергенні чи токсичні барвники, а крій моделей не передбачає зайвих деталей, які можуть заважати під час роботи або становити ризик у критичних ситуаціях.

Асортимент та особливості медичного одягу Sana

Асортимент компанії охоплює майже всі типи одягу, які можуть знадобитися медперсоналу:

класичні халати,

хірургічні костюми,

туніки,

сукні,

сорочки,

комбінезони,

джогери,

жилети,

куртки.

Також пропонується спеціалізоване взуття, яке має ортопедичну форму, не ковзає та не створює шуму під час ходьби. Це саме те, що потрібно в лікарняних коридорах. Окремо варто відзначити головні убори. У Sana є кілька моделей, які відповідають медичним вимогам і не створюють дискомфорту навіть після довготривалого носіння.

Особливістю бренду є те, що він однаково орієнтований і на великі замовлення для клінік, і на індивідуальних медиків. На сайті можна придбати як окремі вироби, так і сформувати повноцінний гардероб під конкретну спеціалізацію.

Усі фото в каталозі відповідають реальним речам, а консультації допомагають підібрати правильний розмір або фасон. Компанія працює з медзакладами по всій Україні, а також здійснює доставку за кордон.

Вплив якісної форми на імідж клініки

Форма, яку носять працівники, впливає на враження про саму клініку. До лікаря, одягненого в чисту, стильну, зручну форму, більше довіри, як із боку пацієнта, так і з боку колег.

Sana допомагає зробити цю форму частиною професійного образу. Це не мода заради моди, а практичне рішення, яке покращує повсякденну роботу і водночас змінює сприйняття медицини як сфери, де цінують не лише знання, а й культуру зовнішнього вигляду.

