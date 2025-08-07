Укр Рус
Марина Терюханова, редакторка стрічки
6 хв.

Медичний одяг нового покоління Sana: поєднання функціональності та дизайну

Як обрати медичний одяг для лікаря чи медсестри
Фото: Pexels

Медична форма – це обов’язкова частина екіпірування та інструмент, який впливає на комфорт роботи, безпеку та сприйняття клініки пацієнтами. Лікарі, медсестри та інший персонал обирають форму, що поєднує функціональність і зовнішній вигляд.  

А от приватні медичні заклади активно впроваджують корпоративні стилі, підбирають кольори та фасони, замовляють або розробляють дизайн відповідно до філософії закладу. Дедалі більше з них обирають не масовий одяг, а продукцію перевірених українських виробників, таких як Sana. 

Як підібрати зручний і стильний медичний одяг та на що звертати увагу під час вибору, читайте в нашому матеріалі.

Що робить одяг Sana унікальним 

Компанія Sana вже понад 15 років займається виробництвом професійного одягу для медиків. За цей час бренд став одним із лідерів в Україні завдяки простому принципу: якісний, зручний, витривалий і водночас привабливий одяг.  

Це не фабричні халати, а повноцінний медичний одяг, який продуманий до дрібниць. Над кожною моделлю працює команда дизайнерів та технологів, які враховують специфіку професії: тривалу зміну, часті рухи, контакт із біологічними матеріалами, регулярні прання, потребу в вентиляції та гігієнічності. 

Основою більшості виробів Sana є тканини на основі натуральної бавовни з додаванням еластичних волокон, що забезпечує комфорт і довговічність. Одяг не втрачає форму, не вигоряє, не подразнює шкіру і залишається охайним після десятків прань.  

Основні характеристики медичного одягу Sana: 

  • тканини на основі бавовни; 
  • зручний крій; 
  • безпечні матеріали; 
  • простий догляд; 
  • збереження вигляду після багаторазового прання. 

Вся продукція виготовляється з урахуванням стандартів безпеки, адже у тканинах не використовуються алергенні чи токсичні барвники, а крій моделей не передбачає зайвих деталей, які можуть заважати під час роботи або становити ризик у критичних ситуаціях. 

скільки можна бути на лікарняному

Фото: Pexels

Асортимент та особливості медичного одягу Sana 

Асортимент компанії охоплює майже всі типи одягу, які можуть знадобитися медперсоналу:  

  • класичні халати,  
  • хірургічні костюми,  
  • туніки,  
  • сукні,  
  • сорочки,  
  • комбінезони,  
  • джогери,  
  • жилети,  
  • куртки.  

Також пропонується спеціалізоване взуття, яке має ортопедичну форму, не ковзає та не створює шуму під час ходьби. Це саме те, що потрібно в лікарняних коридорах. Окремо варто відзначити головні убори. У Sana є кілька моделей, які відповідають медичним вимогам і не створюють дискомфорту навіть після довготривалого носіння. 

Особливістю бренду є те, що він однаково орієнтований і на великі замовлення для клінік, і на індивідуальних медиків. На сайті можна придбати як окремі вироби, так і сформувати повноцінний гардероб під конкретну спеціалізацію.  

Усі фото в каталозі відповідають реальним речам, а консультації допомагають підібрати правильний розмір або фасон. Компанія працює з медзакладами по всій Україні, а також здійснює доставку за кордон. 

Вплив якісної форми на імідж клініки 

Форма, яку носять працівники, впливає на враження про саму клініку. До лікаря, одягненого в чисту, стильну, зручну форму, більше довіри, як із боку пацієнта, так і з боку колег.  

Sana допомагає зробити цю форму частиною професійного образу. Це не мода заради моди, а практичне рішення, яке покращує повсякденну роботу і водночас змінює сприйняття медицини як сфери, де цінують не лише знання, а й культуру зовнішнього вигляду.  

медики, кадрові зміни

