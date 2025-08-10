Комарі-канібали і риби-вбивці: як Китай бореться з лихоманкою чикунгунья

Головне Це найбільший спалах чикунгунья з моменту першого виявлення вірусу в Китаї в 2008 році.

У Китаї зареєстровано понад 7 тис. випадків захворювання, що переноситься комарами.

Симптоми чикунгунья - лихоманка, висип і болі в суглобах.

Комарі-слони поїдають личинки комарів, які переносять лихоманку чикунгунья.

У водойми запущено 5 тис. риб, які поїдають личинки комарів-переносників.

Китай застосовує комарів-канібалів і риб, які харчуються личинками, в боротьбі з безпрецедентним спалахом вірусу чикунгунья. У країні зареєстровано понад 7 тис. випадків виснажливого захворювання, що переноситься комарами.

Лихоманка чикунгунья: симптоми і методи боротьби

За словами старшого наукового співробітника з глобальної охорони здоров’я в Раді з міжнародних відносин Яньчжун Хуана, це найбільший спалах з моменту першого виявлення вірусу в Китаї в 2008 році.

Ця хвороба, яку іноді плутають з лихоманкою денге, рідко призводить до летального результату, але викликає сильну лихоманку, висип і болі в суглобах.

– Саме слово “чикунгунья” походить з діалекту суахілі і приблизно перекладається як “нахилятися”, що відображає виснажливі симптоми захворювання, – йдеться в повідомленні.

Китайська влада розпочала масштабну кампанію з боротьби з комарами, щоб зупинити поширення лихоманки чикунгунья, та заходи громадського здоров’я, що нагадують жорстку політику Китаю “нульового Covid-19”.

Серед використовуваних засобів – гігантські комарі-слони (на науковому жаргоні Toxorhynchites), личинки яких пожирають комарів роду Aedes, які є переносниками лихоманки чикунгунья.

За словами вчених, личинки Toxorhynchites демонструють цікаву поведінку, відому як компульсивне вбивство: вони вбивають личинок комарів, але залишають їх нез’їденими.

Однак це лише один аспект боротьби Китаю з комарами роду Aedes.

За даними місцевих ЗМІ, команда при Університеті Сунь Ятсена в Гуандуні також випустила 5 тис. риб, які поїдають личинок комарів-переносників, що вилупилися в міських озерах.

Вчені пояснили, що ідея полягає в тому, щоб мати природних хижаків комарів на різних стадіях життєвого циклу, скоротивши тим самим загальну популяцію, передання вірусу і, отже, рівень захворюваності.

