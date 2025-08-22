Спалах Covid-19 в Україні: за два тижні зареєстровано 14 смертей

Головне В Україні з 11 по 17 серпня зафіксовано втричі більше випадків Covid-19, ніж тижнем раніше.

Від початку епідсезону зареєстровано 119 смертей від Covid-19

В Україні виявлено нові субраріанти Омікрона Stratus і Nimbus.

Керівник Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко в етері телемарафону Єдині новини розповів про динаміку поширення коронавірусу і заявив про спалах захворюваності.

Спалах коронавірусу в Україні: що відомо

Даниленко зазначив, що вже другий рік поспіль саме в літній сезон епідеміологи спостерігають спалах захворюваності на коронавірусну інфекцію.

– Якщо говорити про статистику, то в останній тиждень, з 11 до 17 серпня, було зареєстровано 3 540 осіб із позитивним результатом на коронавірус. Порівняно з попереднім тижнем це зростання втричі, – повідомив керівник ЦГЗ.

Однак, за його словами, якщо порівнювати ці дані з літом минулого року, коли також спостерігалося зростання рівня захворюваності, йшлося про значно вищі показники, і вони сягали 15 тис. хворих на тиждень.

Даниленко зазначив, що, на жаль, реєструються і летальні випадки.

За його словами, протягом епідемічного сезону, починаючи з 30 серпня минулого року, було зареєстровано 119 смертей від Covid-19. А за останні два тижні зафіксовано 14 летальних випадків від коронавірусу. Знову-таки, за аналогічний період минулого року ці показники були вдвічі вищими.

Директор ЦГЗ також поінформував, що однією з причин літніх захворювань на коронавірус є поява нових субоваріантів Омікрону – Stratus і Nimbus. Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 81 випадок інфікування Stratus і два випадки Nimbus.

Даниленко зазначив, що обидва ці штами демонструють високу здатність до поширення, але не призводять до важчого перебігу хвороби. Їхні симптоми дуже схожі з симптомами класичного коронавірусу. У деяких випадках відзначається біль у горлі та осиплість голосу.

Крім того, варіанти досить швидко в безсимптомній формі поширюються серед дітей і молоді. При цьому групи ризику також залишаються незмінними: діти, вагітні, люди похилого віку з фоновими хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, найбільше нових випадків коронавірусу зареєстровано у Києві.

телемарафон Єдині новини

