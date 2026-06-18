Завдяки ударам Сил оборони України по логістиці російських військ вдалося різко скоротити кількість штурмів на фронті з боку окупантів.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин у коментарі журналістам.

Як удари по логістиці РФ вплинули на фронт

За словами речника, удари Сил оборони України мають безпосередній вплив на ситуацію на фронті.

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Він зазначив, що на південному напрямку кількість штурмових дій Росії за останні 4-5 днів зменшилася на 15%. Волошин розповів, що раніше фіксувалося близько 50 бойових зіткнень, а зараз вже 35-37.

Речник Сил оборони Півдня пояснив, що немає такої високої інтенсивності штурмів, на яку розраховувала РФ, оскільки російські війська стягнули сюди певну кількість сил і засобів, щоб активізувати дії на південному напрямку.

– Нашими middle-strike ударами по ворожій логістиці ми не дозволили йому розпочати свою активізацію в цей період, – стверджує Волошин.

7 червня після ударів по мосту в районі Чонгара припинився рух через пункт пропуску Джанкой, який з’єднує тимчасово окупований Кримський півострів із захопленою частиною Херсонської області.

9 червня знову стало відомо про пошкодження Чонгарського мосту через атаку дронів, внаслідок чого повторно рух перекрили. Тоді водіям порадили користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.

До 12 червня під ударом опинилися щонайменше шість ключових мостів і транспортних артерій між Херсонщиною та Кримом, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). Там розповіли, що українські атаки по логістиці РФ до Криму матимуть “каскадний ефект”.

14 червня партизанський рух Атеш повідомив, що командування Чорноморського флоту РФ готується до евакуації органів управління з тимчасово окупованого Севастополя в Новоросійськ.

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