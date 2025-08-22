У США схвалили препарат Вегові для лікування важкої хвороби печінки: деталі

У США засіб Wegovy схвалили для лікування стеатогепатиту – важкої форми хвороби печінки.

FDA схвалило Wegovy для лікування стеатогепатиту: що відомо

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалило Wegovy для лікування дорослих пацієнтів зі стеатогепатитом, пов’язаним з метаболічною дисфункцією.

Захворювання виникає внаслідок надмірного накопичення жиру в печінці, що викликає запалення та рубцювання тканини.

За офіційною статистикою, у світі від цього страждає майже третина людей із надмірною вагою чи ожирінням.

Якщо недугу не лікувати, це може призвести до цирозу, раку печінки або потреби у трансплантації.

Це вже третє показання препарату на основі семаглутиду, активної речовини, яка допомагає зменшити масу тіла більше ніж на 15%.

Регулярне застосування засобу знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету ІІ типу. Препарат також покращує антропометричні параметри і якість життя.

Результати клінічних випробувань показали, що 63% пацієнтів, які приймали препарат, одужали від жирової хвороби печінки, стан 37% значно покращився без загострення хвороби (проти 22%).

Заявки на схвалення препарату подані також в ЄС і Японії.

Джерело: FiercePharma

