Військові-іноземці та люди після полону: Кабмін розширив безоплатну стоматдопомогу

Головне Уряд розширив програму безоплатної стоматологічної допомоги.

Пацієнти отримають послуги у медзакладах, що мають договір із НСЗУ.

На програму у 2025 році виділили 939 млн грн із бюджету МОЗ.

Уряд своїм рішенням розширив перелік категорій людей, які можуть отримати безоплатні стоматологічні послуги та послуги із зубопротезування в рамках спільного проєкту МОЗ, Мінветеранів та НСЗУ.

Безоплатна стоматологічна допомога: хто має право

Як повідомили в МОЗ, торік відомство, спільно з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), розпочало реалізацію програми безоплатного зубопротезування та планової стоматологічної допомоги для військовослужбовців та ветеранів.

Безоплатними стоматологічними послугами скористалися вже щонайменше 70 тис. українських захисників і захисниць.

Тепер програма розширюється – безоплатну стоматологічну допомогу отримуватимуть також військовослужбовці-іноземці та українці, які пережили полон.

Для цього пацієнтам потрібно звернутися до закладів охорони здоров’я, які мають договір із НСЗУ за відповідними пакетами.

Отже, програмою відтепер можуть скористатися:

військовослужбовці-іноземці та люди без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, розвідці Міноборони, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України;

люди, які пережили полон.

Реалізація здійснюватиметься в межах видатків МОЗ за програмою “Надання окремих медичних послуг деяким категоріям людей, які захищають або захищали незалежність, безпеку, безпеку і безпеку України”.

На 2025 рік на програму передбачено 939 млн грн.

Найближчий заклад надання безоплатної стоматологічної допомоги та зубопротезування можна знайти за посиланням або зателефонувавши за номером 16-77.

Джерело : МОЗ

