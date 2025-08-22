Військові-іноземці та люди після полону: Кабмін розширив безоплатну стоматдопомогу
- Уряд розширив програму безоплатної стоматологічної допомоги.
- Пацієнти отримають послуги у медзакладах, що мають договір із НСЗУ.
- На програму у 2025 році виділили 939 млн грн із бюджету МОЗ.
Уряд своїм рішенням розширив перелік категорій людей, які можуть отримати безоплатні стоматологічні послуги та послуги із зубопротезування в рамках спільного проєкту МОЗ, Мінветеранів та НСЗУ.
Безоплатна стоматологічна допомога: хто має право
Як повідомили в МОЗ, торік відомство, спільно з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), розпочало реалізацію програми безоплатного зубопротезування та планової стоматологічної допомоги для військовослужбовців та ветеранів.
Безоплатними стоматологічними послугами скористалися вже щонайменше 70 тис. українських захисників і захисниць.
Тепер програма розширюється – безоплатну стоматологічну допомогу отримуватимуть також військовослужбовці-іноземці та українці, які пережили полон.
Для цього пацієнтам потрібно звернутися до закладів охорони здоров’я, які мають договір із НСЗУ за відповідними пакетами.
Отже, програмою відтепер можуть скористатися:
- військовослужбовці-іноземці та люди без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, розвідці Міноборони, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України;
- люди, які пережили полон.
Реалізація здійснюватиметься в межах видатків МОЗ за програмою “Надання окремих медичних послуг деяким категоріям людей, які захищають або захищали незалежність, безпеку, безпеку і безпеку України”.
На 2025 рік на програму передбачено 939 млн грн.
Найближчий заклад надання безоплатної стоматологічної допомоги та зубопротезування можна знайти за посиланням або зателефонувавши за номером 16-77.