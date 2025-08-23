Учені виявили дивний спосіб полегшення болю без ліків

Головне Вчені з США з’ясували, як отримання діагнозу впливає на біль.

Це явище назвали "ефектом Румпельштильцхена", коли називання стану послаблює симптоми болю.

Інші дослідження підтвердили слушність висновків колег з США.

Учені стверджують, що отримання медичного діагнозу саме по собі може принести полегшення болю – навіть якщо це не веде до лікування.

Психіатри з Університету Джеймса Медісона й Університету Кейс Вестерн Резерв стверджують, що навішування ярлика на проблему може полегшити переносимість симптомів.

Полегшення болю без ліків: що з’ясували вчені

Це явище вчені назвали “ефектом Румпельштильцхена”. Назва походить від імені казкового персонажа, чиї сили зникли, щойно було розкрито його таємне ім’я.

Зараз дивляться

Пацієнти часто описують почуття полегшення, яке вони відчувають після того, як нарешті дізнаються діагноз, чи то неврологічний розлад, як-от СДУГ або аутизм, чи щось таке буденне, як головний біль, спричинений стресом.

Вчені виступають за глибше вивчення цього ефекту. За їхніми словами, ці випадки відзначають забутий медичний феномен.

Хоча дослідження цього ефекту поки що обмежені, попередні експерименти показують, що присвоєння імені стану може мати реальні переваги.

Так, дослідження, проведене 2021 року вченими з Університету Бонда в Австралії, показало, що надання пацієнтам клінічного маркування часто приносило полегшення, підтвердження та розширення прав і можливостей.

Це також зменшило самозвинувачення і в деяких випадках покращило контроль над болем.

Інше дослідження показало, що стан пацієнтів із незрозумілими симптомами покращується, коли їхній лікар ставить їм чіткий діагноз і дає позитивний прогноз, порівняно з тими, хто залишається без відповіді.

Експерти стверджують, що, хоча ярлики іноді можуть бути стигматизувальними, для багатьох людей простий акт усвідомлення того, що вони переживають, допомагає позбутися невизначеності, а разом із нею і частини страждань.

Джерело : Daily Mail

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.