Експерти з лікарні Грейт-Ормонд-стріт і Сіті-центру Святого Георгія при Лондонському університеті розробили двохвилинний мазок зі щоки, що дозволяє виявити аритмогенну кардіоміопатію (АКМП) за п’ять років до постановки цього діагнозу дитині іншими методами.

Мазок для виявлення небезпечної хвороби серця: що відомо

Аритмогенна кардіоміопатія зазвичай має генетичну природу і є причиною понад 10% випадків раптової серцевої смерті у дітей.

Цей стан викликаний порушеннями в білках між клітинами серця, які призводять до порушень структури та електричної активності серця. Гостра кардіоміопатія часто розвивається і проявляється раптово.

Зараз дивляться

Однак дослідження показують, що аномалії в білках можуть бути виявлені і в слизовій оболонці щік, що може допомогти зрозуміти, що відбувається в серці.

Експерти провели випробування тесту на 51 дитині віком від трьох місяців до 18 років з відомим генетичним ризиком розвитку.

У них брали мазки зі щоки кожні три-шість місяців протягом семи років. У 10 учасників групи згодом розвинулася АКМП, і у восьми з них виявлені відхилення до проведення інших тестів.

Експерти також вивчили іншу групу з 21 дитини без відомого генетичного ризику розвитку АКМП. У п’яти з них були виявлені відхилення в мазках зі щоки.

Дослідження, представлене в Мадриді, також показало, що мазки виявляли зміни в організмі дітей за п’ять років до постановки діагнозу.

Діагноз АКМП був підтверджений за допомогою сканування та аналізів, а дослідники припустили, що мазок може стати додатковим кроком для раннього виявлення захворювання.

За оцінками, у Великій Британії на АКМП страждає приблизно один з 10 тис. осіб.

Серед симптомів може бути прискорене серцебиття, непритомність, задишку, порушення серцевого ритму і набряки в області живота, ніг або щиколоток.

Зараз дослідники розробляють набори для взяття мазків, які можна використовувати вдома, а зразки відправляти на аналіз.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.