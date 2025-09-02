В Україні наразі спостерігається зростання кількості дітей, хворих на кір. Це відбувається на тлі падіння рівня вакцинації від небезпечних хвороб загалом і від кору зокрема.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Зростання кору в Україні: що відомо

За словами головного санітарного лікаря, кір зараз активно поширюється на території ЄС і всього світу. І Україна – не виняток. У нас дійсно спостерігаються підвищені показники захворюваності.

– У 2025 році у нас вже близько 1 200 випадків. Ситуація тривожна, але це ще не спалах, – сказав Кузін.

Заступник міністра відзначив недостатній рівень вакцинації дітей в Україні. Саме тому щороку МОЗ проводить так звану catch-up кампанію, тобто наздоганяючу імунізацію.

Коли відомство намагається через різні моделі – мобільні виїзні бригади, роботу з медустановами, зі школами – досягти максимально високого показника щеплень.

Найбільше відставання від загальних показників щеплень традиційно демонструють Закарпаття, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська області.

За словами Кузіна, це регіони з більшою концентрацією ромського населення, яке неохоче йде на вакцинацію.

Крім того, під час війни ці області прийняли значну частину внутрішніх переселенців і є транспортними хабами.

– Ці регіони є найбільш складними з точки зору швидкого занесення кору на територію України. Особливо Чернівецька та Закарпатська. Кір привозять з-за кордону, і він швидко поширюється при низьких рівнях вакцинації, – зазначив головний епідеміолог України.

За його словами, основна група хворих – діти до 17 років. Тому що 83% дітей, щеплених вакциною КПК-2 за підсумками 2024 року, це точно не 95%, які рекомендовані ВООЗ, щоб був колективний імунітет. Тому ці регіони залишатимуться найбільш ризикованими, там будуть нові спалахи.

Що стосується прогнозів, то, за словами Кузіна, це дуже складно розрахувати. Тому що кір передається максимально швидко і вражає максимальну кількість незахищених дітей і навіть дорослих.

Кузін нагадав, що 9 з 10 осіб захворіють, якщо вони будуть контактувати з інфікованими кором.

Ось чому, за його словами, важливо мати всі ресурси, щоб тримати кір під контролем і не допускати такого масового поширення кору, яке було в 2017-2019 роках, коли захворіли понад 100 тис. осіб, десятки померли, а Україну називали столицею кору Європи.

Тому, з огляду на небезпечну ситуацію в Європі, а також те, що в Україні щонайменше 9% дітей не щеплені першою дозою і 15% – другою, спалахи на території зазначених вище областей можуть бути і при цьому досить тривалими.

– Адже спалах триватиме доти, доки не перехворіють усі діти, які не вакциновані. Вони хворітимуть поступово. Спочатку одна школа, потім друга, потім один район, другий, третій, – сказав Кузін.

За його словами, кір при важкому перебігу дійсно може давати досить високі показники смертності. Тому дуже важливо охопити щепленнями максимальну кількість дітей, створити максимальний імунний прошарок.

