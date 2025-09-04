Музика виявилася ефективним способом побороти захитування в дорозі.

Такого висновку в ході дослідження дійшли вчені Південно-Західного університету Китаю.

Музика проти захитування: що з’ясували вчені

В експерименті взяли участь 30 добровольців з помірними симптомами захитування. Їх посадили в спеціальний симулятор, що імітує поїздку в транспорті, і розділили на шість груп.

Чотири групи слухали музику відразу після появи ознак дискомфорту, одній групі музику не вмикали взагалі, а останній тест завершувався до появи симптомів.

Всі учасники були підключені до ЕЕГ-апаратів, що реєструють активність мозку – дослідники змогли простежити, як різні мелодії впливають на перебіг захитування.

Результати виявилися досить цікавими. Весела динамічна музика (поп або рок з швидким ритмом) зменшувала неприємні відчуття в середньому на 57,3%, спокійна музика (джаз, класика) – на 56,7%. Енергійні треки спрощували симптоми на 48,3%.

Ті, хто взагалі не слухав музику, відчули полегшення тільки в 43,3% випадків, а сумні мелодії майже не допомагають – позитивний ефект зафіксували тільки 40% учасників.

Як пояснюють вчені, заспокійлива музика знижує рівень внутрішньої напруги, що підсилює заколисування, а позитивні, веселі композиції допомагають відволіктися і активізувати центри задоволення в мозку.

Натомість сумна музика, навпаки, може посилювати дискомфорт і навіть погіршувати самопочуття.

Це підтвердив і аналіз ЕЕГ: під час нудоти активність потиличної ділянки мозку зменшувалася, але під впливом відповідної музики поверталася до норми.

– Дані свідчать про те, що людям із симптомами захитування слід слухати веселу або спокійну музику, щоб полегшити стан. Цей метод підходить для будь-якого виду транспорту – автомобіля, літака або корабля, – радить керівник дослідження Цицзун Юе.

Головна цінність цього відкриття полягає в тому, що музика – це дешевий, безпечний і індивідуальний спосіб впоратися з захитуванням, уникаючи медикаментів і їх побічних дій.

Тепер у мандрівників з’явився ще один науково обґрунтований привід брати з собою в дорогу улюблений плейлист.

Джерело: Frontiers in Human Neuroscience

