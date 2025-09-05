Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит врятували 10-річну Софійку, яка невдало впала з гірки і вдарилася животом об землю.

Про це співробітники Охматдиту повідомили на своїй сторінці в Facebook.

Розрив селезінки після падіння з гірки: що відомо

– Весела гра на дитячому майданчику для Софійки з Переяслава раптово закінчилася лікарнею. 10-річна дівчинка невдало впала з гірки і вдарилася животом об землю, – йдеться в повідомленні.

У місцевій лікарні вирішили поспостерігати за станом дитини до ранку. Але батьки не стали чекати і повезли дочку в Охматдит.

Зараз дивляться

Дорога була непростою: в Києві вже діяла комендантська година, сім’я заблукала, їх зупинили поліцейські, але, вислухавши історію, супроводили їх до лікарні.

У відділенні екстреної медичної допомоги Софійку відразу обстежили. Медики виявили великий розрив селезінки, майже повне відривання верхнього полюса органу, а також значну кількість крові в черевній порожнині.

За словами медиків, у таких випадках у багатьох лікарнях проводять операцію, яка часто закінчується видаленням селезінки.

Але у відділенні ургентної хірургії Охматдиту медики застосували іншу тактику: кровотечу зупинили без операції за допомогою внутрішньовенних гемостатичних препаратів, суворого постільного режиму та постійного контролю стану.

– Такий підхід можна застосовувати тільки в лікарні, де є достатній досвід і всі можливості для постійного моніторингу: лабораторні аналізи, УЗД в динаміці, комп’ютерна томографія. Якщо потрібно – обстеження проводимо навіть щогодини, – пояснив дитячий лікар-хірург Олександр Гришин.

Саме завдяки цьому вдалося зупинити кровотечу і зберегти орган.

Дитина також отримувала антибактеріальну терапію, оскільки кров у черевній порожнині створює ризик інфекційних ускладнень. Зараз стан Софійки стабільний, кров поступово розсмоктується.

За словами медиків, дитині вже дозволили сидіти, а незабаром вона повернеться додому. Дівчинка перейшла в 5-й клас і трохи засмутилася, що пропустила перший дзвінок. Але вже мріє повернутися до школи, побачити однокласників і знову займатися вокалом і бальними танцями.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.