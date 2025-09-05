Падіння з гірки закінчилося розривом селезінки: у Києві врятували 10-річну дівчинку
- Батьки везли травмовану дитину вночі з Переяслава до Києва під час комендантської години.
- Після огляду лікарі вирішили обійтися в даному випадку без операції.
- Як дівчинка почувається зараз.
Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит врятували 10-річну Софійку, яка невдало впала з гірки і вдарилася животом об землю.
Про це співробітники Охматдиту повідомили на своїй сторінці в Facebook.
Розрив селезінки після падіння з гірки: що відомо
– Весела гра на дитячому майданчику для Софійки з Переяслава раптово закінчилася лікарнею. 10-річна дівчинка невдало впала з гірки і вдарилася животом об землю, – йдеться в повідомленні.
У місцевій лікарні вирішили поспостерігати за станом дитини до ранку. Але батьки не стали чекати і повезли дочку в Охматдит.
Дорога була непростою: в Києві вже діяла комендантська година, сім’я заблукала, їх зупинили поліцейські, але, вислухавши історію, супроводили їх до лікарні.
У відділенні екстреної медичної допомоги Софійку відразу обстежили. Медики виявили великий розрив селезінки, майже повне відривання верхнього полюса органу, а також значну кількість крові в черевній порожнині.
За словами медиків, у таких випадках у багатьох лікарнях проводять операцію, яка часто закінчується видаленням селезінки.
Але у відділенні ургентної хірургії Охматдиту медики застосували іншу тактику: кровотечу зупинили без операції за допомогою внутрішньовенних гемостатичних препаратів, суворого постільного режиму та постійного контролю стану.
– Такий підхід можна застосовувати тільки в лікарні, де є достатній досвід і всі можливості для постійного моніторингу: лабораторні аналізи, УЗД в динаміці, комп’ютерна томографія. Якщо потрібно – обстеження проводимо навіть щогодини, – пояснив дитячий лікар-хірург Олександр Гришин.
Саме завдяки цьому вдалося зупинити кровотечу і зберегти орган.
Дитина також отримувала антибактеріальну терапію, оскільки кров у черевній порожнині створює ризик інфекційних ускладнень. Зараз стан Софійки стабільний, кров поступово розсмоктується.
За словами медиків, дитині вже дозволили сидіти, а незабаром вона повернеться додому. Дівчинка перейшла в 5-й клас і трохи засмутилася, що пропустила перший дзвінок. Але вже мріє повернутися до школи, побачити однокласників і знову займатися вокалом і бальними танцями.