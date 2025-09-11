Новий аналіз крові на додаток до паперових когнітивних тестів допоможе лікарям виявляти хворобу Альцгеймера з точністю понад 90%.

Про це перед початком дослідження заявила команда вчених Університетського коледжу Лондона.

Діагностика хвороби Альцгеймера за аналізом крові: що відомо

За словами вчених, новий аналіз крові спрямований на виявлення біомаркерів патологічних білків, накопичення яких у мозку, власне, і провокує розвиток хвороби.

Зараз дивляться

Для наукового експерименту задля перевірки ефективності тесту залучать пацієнтів 20 клінік із вивчення пам’яті.

Половина учасників дослідження отримають результати аналізів крові протягом трьох місяців, а решта – через 12 місяців.

Вже відомо, що вартість нового аналізу крові становить близько £100 (приблизно $135).

Розвиток хвороби Альцгеймера, найпоширенішої форми деменції, викликає накопичення в мозку двох небажаних білків – амілоїду і тау. Цей процес може тривати близько 20 років до появи перших симптомів.

Раніше єдиним способом підтвердження хвороби Альцгеймера було проведення спеціалізованого ПЕТ-сканування головного мозку і люмбальної пункції для вилучення спинномозкової рідини.

Однак ці тести проходять тільки 2% пацієнтів, і тому вони не є частиною стандартної діагностики хвороби Альцгеймера.

– Через це занадто часто деменцію діагностують пізно, що обмежує доступ до підтримки, лікування та можливостей планування на майбутнє, – зазначила головний спеціаліст з політики та досліджень Товариства боротьби з хворобою Альцгеймера, професор Фіона Каррагер.

Вчені мають намір з’ясувати, чи допомагає новий аналіз крові прискорити діагностику на більш ранньому етапі.

Також буде оцінюватися вплив результатів аналізу крові на якість життя.

Якщо дослідження буде визнано успішним, аналіз крові може стати стандартною процедурою діагностики хвороби Альцгеймера.

Це матиме вирішальне значення в найближчі роки, оскільки низка нових препаратів для лікування хвороби на ранній стадії перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань.

Джерело : ВВС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.