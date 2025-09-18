Медична довідка для відвідування басейну: що про цю вимогу говорять у МОЗ
В Україні немає жодного законодавчого документа та підстав, які зобов’язували б надавати медичну довідку для відвідування басейну.
Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я України.
Довідка для відвідування басейну: що відомо
У відомстві описали знайому багатьом ситуацію, коли ви вирішили записатися в басейн, але адміністратор вимагає медичну довідку.
– І ось ви подумки готуєтеся вмовляти сімейного лікаря “виписати що-небудь”, навіть не знаючи, що саме, адже офіційно ні такої довідки, ні вимоги надати її для відвідування басейну не існує, – йдеться в повідомленні.
У МОЗ особливо наголосили: в Україні насправді немає жодного законодавчого документа і підстав, які б зобов’язували вас надавати медичну довідку для відвідування басейну.
Саме міністерство не затверджувало ні форми такої довідки, ні інструкції для її заповнення.
Ба більше, санітарні правила і норми для плавальних басейнів також не містять жодних вимог щодо обов’язкового медичного огляду для відвідувачів.
Не вимагають таку довідку і в інших країнах світу.
Як зазначили в МОЗ, вимога довідки – це в основному пережиток радянського минулого, коли не було якісних методик очищення басейну, і такі довідки дійсно були закріплені законодавчо понад 35 років тому.
Однак у наш час санітарна безпека повинна забезпечуватися якісним очищенням води в басейні, а реалізовувати це повинен власник басейну.
Тому вимога надати документ, не передбачений законодавством, може розцінюватися як обмеження прав, відповідно до закону України Про захист прав споживачів.