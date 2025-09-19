Нова технологія, створена з використанням штучного інтелекту, на основі закономірностей у медичних історіях хвороб може прогнозувати ризик розвитку понад 1 тис. патологій із точністю 70%.

Прогноз ризику розвитку хвороб: що відомо

Як пояснили розробники технології, команда вчених Європейської лабораторії молекулярної біології, ідея полягає в тому, щоб запобігати захворюванням, а також допомагати лікарням розуміти майбутній попит у своїх регіонах на роки вперед.

Модель під назвою Delphi-2M використовує технології, схожі на ті, що лежать в основі відомих чат-ботів зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT.

Delphi-2M навчили знаходити закономірності в анонімних медичних історіях пацієнтів, щоб вона могла прогнозувати, що станеться далі і коли.

Вона не передбачає точних дат, наприклад, серцевий напад 1 жовтня, але оцінює ймовірність розвитку 1 231 хвороби.

Модель ШІ спочатку розробили на основі анонімних британських даних про понад 400 тис. осіб у рамках дослідницького проєкту UK Biobank.

Потім модель перевірили, щоб побачити, чи справджуються її прогнози, використовуючи дані інших учасників Biobank, а згодом і медичні записи 1,9 млн осіб у Данії.

З’ясувалося, що модель найкраще прогнозує такі хвороби, як діабет ІІ типу, серцеві напади і сепсис, які мають чітку прогресію, а не більш випадкові події, як, наприклад, інфекції.

Лікарі вже зараз пропонують пацієнтам статини, що знижують рівень холестерину, виходячи з розрахунку їхнього ризику серцевого нападу або інсульту.

Інструмент ШІ ще не готовий до клінічного використання, але план полягає в тому, щоб застосовувати його для виявлення пацієнтів з високим ризиком тоді, коли ще є можливість втрутитися на ранньому етапі і запобігти захворюванню.

Це може включати ліки або конкретні поради щодо способу життя. Наприклад, людям з імовірністю розвитку певних захворювань печінки може бути особливо корисно скоротити споживання алкоголю більше, ніж загальній популяції.

Відзначається, що модель ШІ, описана в науковому журналі Nature, потребує доопрацювання і випробувань, перш ніж її почнуть застосовувати в клінічній практиці.

