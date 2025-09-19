Вчені Королівського коледжу Лондона виявили, що розтягування шкіри за допомогою вакуумного пристрою активує імунну систему.

Тож цілком можливо, що у майбутньому вакцинування проводитимуть без голок та болю.

Щеплення без голок: що відомо про новий метод

Уявіть собі щеплення без уколів. Саме таку перспективу відкриває нове дослідження, проведене командою Стюарта Джонса з Королівського коледжу Лондона.

Зараз дивляться

Виявляється, розтягування шкіри за допомогою спеціального вакуумного пристрою активує імунну систему.

Під дією напруги колагенові волокна шкіри перебудовуються, а волосяні фолікули відкриваються, дозволяючи молекулам проникати вглиб. Ефект зберігається близько 15 хвилин після зняття пристрою.

Крім того, у розтягнутій зоні запускається легка запальна реакція, яка пробуджує імунні клітини та посилює відповідь організму на вакцину.

У дослідах на мишах дослідники провели звичайне щеплення вакциною проти грипу H1N1 та нанесли на розтягнуту шкіру ту ж саму вакцину у вигляді лосьйону.

Результати були несподіваними — імунна відповідь була подібною в обох випадках.

Ба більше, ефект спостерігався навіть без додавання ад’ювантів, які зазвичай потрібні для підсилення дії вакцин, але можуть викликати алергію.

— Ми були здивовані, що організм відреагував так само ефективно, як після ін’єкції, — зізнається Джонс.

Фахівці вважають, що в майбутньому люди зможуть робити щеплення самостійно, використовуючи невеликий портативний відсмоктувач: приклав до руки, почекав 20 хвилин — і наніс вакцину у вигляді крему чи спрею.

Сьогодні вчених хвилює, чи зможе метод забезпечити потрібну глибину проникнення у людській шкірі, адже вона товстіша за мишачу.

І наскільки точно можна буде дозувати вакцину? Ці питання потребують додаткових досліджень, водночас науковці налаштовані оптимістично.

Якщо клінічні випробування закінчаться успішно, майбутнє щеплень може змінитися назавжди: жодних голок — лише легке розтягування шкіри і крапля вакцини.

Джерело: New Scientist

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.