Корпорація Neuralink планує в жовтні розпочати клінічні випробування мозкового імплантату, який зчитуватиме думки і перекладати їх у текст.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вже видало відповідний дозвіл на використання експериментального пристрою для дослідження.

Мозковий імплантат для читання думок: що відомо

Як пише Bloomberg, новий мозковий імплантат потенційно відкриває нові можливості спілкування для людей з порушеннями мовлення.

Відзначається, що компанія сподівається імплантувати свій пристрій здоровій людині до 2030 року.

– Це буде масштабним розширенням у порівнянні з поточною діяльністю компаній, які тестують пристрої тільки на людях з важкими захворюваннями, – зазначає видання.

Neuralink та інші компанії вже тестують пристрої, що дозволяють паралізованим людям керувати комп’ютером силою думки, що в окремих випадках дозволяє їм використовувати віртуальну клавіатуру для набору слів. Читання слів безпосередньо з мозку може бути набагато швидшим.

– Ми маємо намір продемонструвати здатність спілкуватися з новітньою моделлю штучного інтелекту (LLM-моделями) зі швидкістю думки. Причому навіть швидше, ніж ви говорите, а потім передавати цю інформацію назад через ваші AirPods, фактично замикаючи цикл, – заявив президент компанії Діджей Со.

Кілька вчених-дослідників використовували подібні пристрої, щоб допомогти людям з інсультами або нейродегенеративними захворюваннями, такими як БАС, при якому пошкоджуються нейрони, відповідальні за рух.

Люди з цим захворюванням все ще здатні мислити, але деякі не можуть контролювати рухи рота, щоб вимовляти слова. Нейронні пристрої, такі як імплантати, могли б передавати мову людини безпосередньо в комп’ютер.

