Уряд ухвалив постанову, яка змінює процедуру отримання компенсацій за пошкоджене житло в межах програми єВідновлення.

Документ прибирає вимогу обов’язкової колективної згоди всіх співвласників помешкання, яка роками залишалася однією з головних причин затримок.

Хтось зі співвласників міг виїхати за кордон, не виходив на зв’язок або не мав доступу до документів. У результаті люди, які фактично проживали у пошкодженому житлі, не могли подати заяву та розпочати ремонт.

Що змінює постанова Кабміну

Згідно з новими правилами, подати заяву на компенсацію зможе один зі співвласників. Після цього документ автоматично вважається поданим від імені всіх інших.

Якщо вони не приєдналися до заяви та не подали письмових заперечень, комісія матиме можливість ухвалити рішення про виплату.

Разом із цим на отримувача компенсації покладається відповідальність привести житло до придатного стану відповідно до затвердженого чекліста. Такі вимоги діятимуть для того, щоб кошти спрямовувалися саме на ремонт, а об’єкти відновлювалися згідно з визначеними технічними критеріями.

Уряд повідомить окремо, коли саме нові правила набудуть чинності. Після цього подати заяву на єВідновлення можна буде одним кліком у застосунку Дія.

Що таке єВідновлення

Нагадаємо, що єВідновлення – це державна програма, яка надає компенсацію українцям за пошкоджене або зруйноване житло внаслідок війни.

Проєкт діє з 10 травня 2023 року і передбачає два основні напрямки: грошову допомогу на ремонт (для пошкодженого житла) та житлові сертифікати (для повністю зруйнованого). За два роки роботи програми нею скористалися майже 100 тис. сімей.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

