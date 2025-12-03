З 1 січня 2026 року в Україні стартує нова державна ініціатива – програма безоплатного медичного обстеження для громадян старше 40 років. Кожен учасник зможе пройти обстеження та отримати для цього 2 000 грн на чекап здоров’я. Це дозволить вчасно виявляти ризики та підтримувати стан організму на належному рівні.

Хто зможе отримати 2 000 грн на чекап здоров’я, читайте в нашому матеріалі.

Кому дадуть 2 000 грн на чекап здоров’я

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я на запит УНІАН, українцям після 40 років дадуть 2 000 грн на проходження медогляду. Кожна людина, після досягнення цього віку, через 30 днів після дня народження отримає сповіщення в застосунку Дія із пропозицією пройти скринінг.

Підтвердивши участь, на спеціальну Дія.Картку автоматично нараховуються 2 000 гривень на чекап здоров’я, які можна використати виключно для оплати медичних послуг у закладах, що входять до переліку Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Це можуть бути як державні клініки, так і приватні чи комунальні медичні заклади, а запис до них не залежить від місця реєстрації.

Для тих, хто не користується застосунком, передбачено альтернативний варіант, тож можна оформити пластикову банківську картку, подати заявку до ЦНАП, і протягом тижня отримати повідомлення про зарахування коштів. Після цього доступний той самий пакет послуг скринінгу.

Що входить до безоплатного чекапу

Програма формувалася на основі доказової медицини. До чекапу включені:

фізикальне обстеження з вимірюванням тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту та окружності талії;

опитування щодо способу життя;

лабораторні дослідження, такі як ліпідограма, глікований гемоглобін, а за потреби – електроліти та креатинін;

оцінка ментального здоров’я для виявлення стресу й тривожності;

а також консультація лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та надання персоналізованих рекомендацій.

Обстеження триває 60-90 хвилин і проводиться під час одного візиту. Оплата здійснюється безпосередньо у закладі через Дія.Картку.

Мета програми та подальші дії

Основна ціль ініціативи – раннє виявлення хронічних хвороб, зокрема серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров’я. Програма орієнтована на тих, хто рідко звертається до лікаря та не контролює власний стан.

Якщо під час чекапу будуть виявлені ризики або відхилення, пацієнту одразу надається направлення до відповідного спеціаліста. Система також відстежує виконання цього маршруту. Крім того, лікарі можуть призначати необхідні препарати, які пацієнт отримає безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

