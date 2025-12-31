Уряд затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2026 рік. У держбюджеті на неї передбачили понад 191,6 млрд грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко сьогодні, 31 грудня.

Програма медичних гарантій на 2026 рік

За словами Свириденко, фінансування первинної медичної допомоги зросте до 29,5 млрд грн, а капітаційна ставка за одного задекларованого пацієнта для медиків – до 1007,3 грн.

На її думку, це фундамент системи охорони здоровʼя, адже майже 29,8 млн людей мають декларації з сімейними лікарями.

У Програмі медичних гарантій на 2026 рік передбачено напрям із найбільшим навантаженням. Увагу зосереджено на серцево-судинних захворюваннях: 3,2 млрд грн – на лікування інсультів, 1,5 млрд грн – інфарктів.

Як розповіла прем’єр-міністерка України, оновлено тарифи на кардіохірургію, зокрема коронарне шунтування, а також посилено підтримку дитячої кардіохірургії.

Фінансування екстреної медичної допомоги збільшиться до 12,7 млрд грн, а програми Доступні ліки – до 8,7 млрд грн.

Крім цього, збільшено видатки на лікування важких поранень, реабілітацію після травм, інсультів та інфарктів, а також на стаціонарну психіатричну допомогу.

Окрему увагу приділено допомозі дітям і підтримці медиків у прифронтових регіонах.

Зокрема, у Програмі медичних гарантій на 2026 рік запроваджується новий пакет для дітей до чотирьох років у найуразливіших життєвих обставинах із цілодобовою медичною допомогою та професійним доглядом.

Загалом вона охоплюватиме 46 пакетів медичних послуг, залишаючись ключовим інструментом доступної та безоплатної медичної допомоги для українців.

Програма медичних гарантій у 2025 році

Як розповіла прем’єр-міністерка, у 2025 році програмою скористалися 23,8 млн українців.

Загалом надано 191,5 млн медичних послуг – від консультацій сімейного лікаря до складних операцій, лікування інсультів, інфарктів, онкології та реабілітації.

За її словами, це стало критично важливою допомогою:

понад 109 тис. пацієнтів – отримали лікування інсульту;

36 тис. людей – лікування інфаркту;

сотні тисяч – онкологічну, психіатричну, реабілітаційну та паліативну допомогу.

Програма медичних гарантій діє вже вісім років. Вона забезпечує основну стратегію держави у сфері охорони здоровʼя, щоб люди могли звертатися за медичною допомогою у разі потреби, не відкладаючи лікування через гроші.