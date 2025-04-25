Розробник iPhone 18 планує збирати гаджети лише в Індії

Apple має амбітні плани значно розширити виробництво iPhone в Індії.

Згідно з новими даними, компанія прагне, щоб майже всі iPhone 18, які продаватимуться у США до кінця 2026 року, були виготовлені саме у цій країні.

Виробництво в Індії: за і проти

Apple виробляє iPhone в Індії вже кілька років, але досі ця країна забезпечувала лише близько 15% світового обсягу виробництва.

Зараз дивляться

Хоча раніше ставилась мета досягти 25% ще у 2024 році, реалізувати цього поки що не вдалося.

Щоб виконати прогнозовану мету — замінити Китай як головний виробничий центр iPhone для США — Apple доведеться збільшити індійське виробництво щонайменше на 25 мільйонів смартфонів на рік.

Це стало б найбільшим зростанням за всю історію роботи компанії.

Та не все так просто. Виробництво в Індії має низку структурних обмежень.

Якщо в Китаї заводи можуть працювати двома 12-годинними змінами, то в Індії діють три зміни по вісім годин, що потребує більшого персоналу.

Хоча Apple лобіювала впровадження 12-годинних змін, протестні акції співробітників завадили ініціативі.

Ще одна перепона – якість компонентів, що мають відповідати високим стандартам.

Деякі елементи виробничого обладнання мали інтерфейс китайською мовою, що ускладнювало навчання персоналу та щоденну експлуатацію.

Крім того, додаткові проблеми викликають робочі візи для іноземних спеціалістів, які допомагають з організацією виробничих процесів.

Китай як чинник опору

Водночас Apple стикається з неофіційним опором з боку Китаю. Постачання виробничого обладнання в Індію неодноразово затримувалося або блокувалося без пояснень.

Китайська влада також активізувала комунікацію зі своїми компаніями, які є партнерами Apple, щоб уповільнити або ускладнити перенесення виробництва за межі країни.

Тож попри амбітні плани, на сьогодні немає чітких підстав вважати, що Apple зможе за такий короткий термін перетворити Індію на свій головний виробничий хаб для американського ринку.

Джерело: Appleinsider

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