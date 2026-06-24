Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого шість людей отримали поранення.

Атака на Запоріжжя 24 червня: що відомо

Про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, через російський обстріл було пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує.

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– Дим, який бачать запоріжці – наслідки ворожої атаки. Поранена 14-річна дівчина. Їй надають медичну допомогу, – написав він у Telegram.

Всього внаслідок атаки Запоріжжя постраждали 6 людей.

Раніше Іван Федоров інформував про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та ворожих дронів.

Нагадаємо, що вночі проти 23 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу сталося кілька пожеж.

У Запоріжжі пошкоджено приватний житловий будинок та автозаправну станцію. Поранень дістала 23-річна жінка. Їй була надана уся необхідна допомога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 582-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

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