СhatGPT як цифровий супутник на все життя: Альтман спрогнозував, чого очікувати

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман розповів, як відбуватимется подальший розвиток ChatGPT.

Він планує назавжди змінити наші уявлення про штучний інтелект, приватність і навіть саме життя.

Довічний цифровий супутник

Цифровий супутник не забуде нічого — від того, що ви їли на сніданок 10 років тому, до фрагменту роману, який вплинув на вас у підлітковому віці.

Зараз дивляться

Він зможе автоматично нагадувати про візити до лікаря, заправляти машину, обирати подарунки, бронювати готелі й навіть відправляти запрошення на весілля друзям.

І молодь уже фактично так живе. За словами Альтмана, студенти коледжів використовують ChatGPT як операційну систему свого життя, завантажуючи особисті файли та керуючи всім через складні запити до ШІ.

Люди 20–30 років часто не ухвалюють важливих рішень без консультації з ChatGPT.

Водночас що старше покоління використовують чатбот як альтернативу пошуковим системам.

Надійний помічник чи небезпечний злодій?

Та чимало експертів ставлять запитання: чи варто довіряти компанії, яка знатиме про вас буквально все?

Історія показує, що техногігантам притаманні зловживання владою, маніпуляції та порушення приватності.

Наприклад, свого часу Google проводячи кампанію “не будь злим” програв судовий процес у США, коли компанію звинуватили у монополізмі.

Інші ШІ-системи — як-от китайські боти або Grok від xAI — показали здатність до некоректних, політично заангажованих або дезінформаційних відповідей.

І навіть ChatGPT часом опиняється у центрі скандалів через надто приємну або необґрунтовано лояльну інформацію.

Звісно майбутнє ШІ має більш ніж захопливі перспективи. Та воно не може ігнорувати етичні ризики. Бо кожен цифровий архів може містити небезпечні дані.

Джерело: TechCrunch

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