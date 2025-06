Роботаксі Tesla запідозрили у порушеннях ПДР: регулятор взявся за перевірку

Національне управління безпеки дорожнього руху США зацікавилося відео з інцидентами за участі безпілотних роботаксі Tesla у перший день їхньої платної роботи в Остіні, що у штаті Техас.

Автомобілі, що працюють на основі full self-driving, тобто функції повного автопілота, були помічені у порушеннях правил дорожнього руху.

У соцмережах користувачі повідомляли про низку порушень з боку безпілотних Tesla Model Y: виїзд на зустрічну смугу, перетин подвійної суцільної лінії, перевищення швидкості та зупинку просто посеред дороги після активації відповідної функції.

Here’s my entire first Tesla Robotaxi trip from start to finish. Ten miles across south Austin. Timestamps in comments. pic.twitter.com/cr6y4z1UWB

— Rob Maurer (@TeslaPodcast) June 22, 2025