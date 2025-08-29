Ученые выяснили, что глубоко под поверхностью Марса сохранились обломки его древнейшей коры.

Это следы событий, которые произошли более 4,5 млрд лет назад, когда планета только формировалась и пережила серию мощных ударов космическими телами.

Как исследовали Марс

В 2018–2022 годах аппарат NASA InSight зафиксировал сотни марсотресений. По тому, как сейсмические волны распространяются через недра, ученые могут определять внутреннее строение планеты – подобно рентгеновскому снимку.

Анализ данных восьми четких событий показал, что в мантии Марса сохраняются огромные фрагменты коры размером до 4 км, окруженные множеством более мелких обломков. Результаты опубликованы в журнале Science.

Ученые считают, что в первые 100 млн лет существования Солнечной системы Марс подвергся катастрофическим столкновениям. Они расплавили поверхность, образовав океаны магмы. Когда они остыли, кора снова затвердела, а обломки остались «замурованными» в недрах.

На Земле такие структуры давно бы исчезли из-за движения тектонических плит. Но у Марса одна сплошная кора, и его внутренние процессы значительно медленнее. Поэтому он сохранил эти «свидетельства» древних катастроф, как капсулу времени.

Напомним, ранее группа астробиологов заявила, что им удалось обнаружить совершенно новый минерал на поверхности Марса. Речь идет о необычном соединении железа с серой, которое исследовали в районе долины Маринера – одного из крупнейших каньонов в Солнечной системе.

