В Китаї спалахнув скандал навколо австралійського фільму Разом (Together).

У передпоказі він вийшов у зміненій версії, у якій одностатеву пару перетворили на гетеросексуальну за допомогою штучного інтелекту.

Це спричинило обурення серед глядачів і критиків.

Цензура у китайському кінопрокаті

Стрічку Майкла Шанкса продемонстрували на спеціальних передпоказах в китайських кінотеатрах ще 12 вересня. Публічний реліз планувався на 19 вересня, однак станом на четвер, 25 вересня, прем’єра так і не відбулася.

Глядачі звернули увагу, що низка сцен була змінена. У мережі почали поширювати скриншоти оригінальних кадрів, де різниця з китайською версією була очевидною.

Зокрема, у сцені з головним героєм у душі було додано додаткову пару, щоб закрити його оголене тіло. Найбільше нарікань викликала сцена з гей-парою – одного з чоловіків на зображенні замінили на жінку, а згадки про одностатеві стосунки з сюжету прибрали.

У Китаї цензура у фільмах – поширена практика. Так, у картині Крістофера Нолана Оппенгеймер сцену з оголеною Флоренс П’ю замінили на зображення у штучно доданій чорній сукні.

Від початку 2025 року у країні заарештували щонайменше 30 авторів еротичних текстів у жанрі boys love, більшість з яких – молоді жінки.

Реакція глядачів і дистриб’ютора

На китайській платформі для кінокритиків Douban, де фільм має оцінку 6,9/10, користувачі залишають обурені відгуки.

Глобальний дистриб’ютор стрічки, компанія Neon, різко засудив зміни у фільмі.

– Neon не схвалює несанкціонованого редагування фільму з боку Hishow і вимагає припинити розповсюдження цієї версії, йдеться у заяві.

Китайський дистриб’ютор Hishow поки що не прокоментував ситуацію.

Фільм Разом (Together) – сюжет

Стрічка належить до жанру надприродного бодигорору. Він розповідає історію пари, яка переїжджає у сільську місцевість і стикається з таємничою силою, що змінює їхні тіла, життя та стосунки.

Прем’єра відбулася на кінофестивалі Sundance у січні, а в США та Австралії стрічку показали в липні. На сайті Rotten Tomatoes вона має 90% схвальних рецензій.

Джерело : BBC

