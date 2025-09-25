Використали ШІ: у Китаї одностатеву пару у фільмі зробили гетеросексуальною
В Китаї спалахнув скандал навколо австралійського фільму Разом (Together).
У передпоказі він вийшов у зміненій версії, у якій одностатеву пару перетворили на гетеросексуальну за допомогою штучного інтелекту.
Це спричинило обурення серед глядачів і критиків.
Цензура у китайському кінопрокаті
Стрічку Майкла Шанкса продемонстрували на спеціальних передпоказах в китайських кінотеатрах ще 12 вересня. Публічний реліз планувався на 19 вересня, однак станом на четвер, 25 вересня, прем’єра так і не відбулася.
Глядачі звернули увагу, що низка сцен була змінена. У мережі почали поширювати скриншоти оригінальних кадрів, де різниця з китайською версією була очевидною.
Зокрема, у сцені з головним героєм у душі було додано додаткову пару, щоб закрити його оголене тіло. Найбільше нарікань викликала сцена з гей-парою – одного з чоловіків на зображенні замінили на жінку, а згадки про одностатеві стосунки з сюжету прибрали.
У Китаї цензура у фільмах – поширена практика. Так, у картині Крістофера Нолана Оппенгеймер сцену з оголеною Флоренс П’ю замінили на зображення у штучно доданій чорній сукні.
Від початку 2025 року у країні заарештували щонайменше 30 авторів еротичних текстів у жанрі boys love, більшість з яких – молоді жінки.
Реакція глядачів і дистриб’ютора
На китайській платформі для кінокритиків Douban, де фільм має оцінку 6,9/10, користувачі залишають обурені відгуки.
Глобальний дистриб’ютор стрічки, компанія Neon, різко засудив зміни у фільмі.
– Neon не схвалює несанкціонованого редагування фільму з боку Hishow і вимагає припинити розповсюдження цієї версії, йдеться у заяві.
Китайський дистриб’ютор Hishow поки що не прокоментував ситуацію.
Фільм Разом (Together) – сюжет
Стрічка належить до жанру надприродного бодигорору. Він розповідає історію пари, яка переїжджає у сільську місцевість і стикається з таємничою силою, що змінює їхні тіла, життя та стосунки.
Прем’єра відбулася на кінофестивалі Sundance у січні, а в США та Австралії стрічку показали в липні. На сайті Rotten Tomatoes вона має 90% схвальних рецензій.