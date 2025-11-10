Коли вимикають електроенергію, більшість користувачів стикаються з проблемою — інтернет перестає працювати, адже маршрутизатор не має живлення. Але цю ситуацію легко вирішити, якщо знати, як підключити роутер до повербанка.

Як підключити роутер до повербанка, читайте в нашому матеріалі.

Що потрібно, щоб підключити роутер до повербанка

Насамперед варто визначити, яке живлення використовує роутер. Зазвичай це 12 В і 1–2 А (іноді 9 В). Ці дані можна знайти на корпусі пристрою або на блоці живлення. Для роботи від power bank необхідно кілька елементів:

Зараз дивляться

повербанк із виходом USB-A або USB-C;

перехідник або кабель DC-штекер – USB;

при потребі перетворювач, який підвищує напругу з 5 В до 9 чи 12 В.



Пряме підключення USB до роутера неможливе через невідповідність напруги.

Як підключити роутер до power bank:

Визначити напругу роутера, найчастіше 12 В. Її можна подивитися знизу роутера, на наклейці. Під’єднати перетворювач (5 В – 12 В) до повербанка. Такі адаптери можна придбати в інтернеті або магазинах електроніки. З’єднати кабель із виходом DC до роутера. Увімкнути повербанк та перевірити, що індикатори роутера засвітилися.

Більшість повербанків із ємністю 10 000–20 000 мА·год здатні забезпечити роботу стандартного Wi-Fi роутера протягом 5–10 годин.

Як підключити роутер до повербанка, коли немає світла

Якщо електроенергії немає, повербанк може стати надійним джерелом живлення не лише для смартфона, а й для інтернету.

Для більшої автономності рекомендується:

використовувати енергоощадний роутер;

вимикати Wi-Fi 5 ГГц або непотрібні функції;

за можливості живити оптоволоконний термінал (ONU) від окремого повербанка.

Таким чином, інтернет з оптоволокна може працювати навіть без світла.

Як підключити роутер до повербанка для оптоволокна:

При оптоволоконному підключенні для роботи інтернету необхідне живлення як роутера, так і оптичного термінала (модема).

Якщо термінал живиться від 12 В — використовують другий вихід перетворювача або ще один повербанк.

Деякі сучасні роутери з підтримкою PoE (Power over Ethernet) отримують живлення через кабель від одного джерела, що спрощує схему.

Як правильно підключити роутер до повербанка: поради

Не підключати пристрій напряму до USB без адаптера — це може пошкодити роутер.

Використовувати перетворювач із стабілізацією напруги, щоб уникнути стрибків.

Обирати повербанк із підтримкою QC або PD для отримання 9 або 12 В без додаткових модулів.

Для тривалої роботи розглянути UPS на базі повербанка, готові рішення спеціально для Wi-Fi роутерів.



Підключення роутера до повербанка спрацює лише за наявності резервного джерела обладнання, яке роздає інтернет на будинок, або якщо використовується оптоволоконна система. У випадку звичайного дротового інтернету без резервного джерела на даху чи в приміщеннях, де встановлено основне обладнання провайдера, інтернет працювати не буде.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.