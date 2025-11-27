Переможцями Радіодиктанту національної єдності стали шестеро учасників, які безпомилково впоралися із завданням.

Підсумки оголосили після перевірки кількох тисяч текстів, надісланих із різних країн світу.

Хто написав Радіодиктант 2025 без жодної помилки

Організатори отримали понад 11 тис. диктантів, більшість – електронною поштою, але були й паперові листи.

Роботи надійшли з 38 країн, зокрема з Італії, США, Бельгії, Австрії, Франції, Іспанії, Канади, Японії, Південної Кореї, ОАЕ, ПАР та інших.

Після перевірки виявилося, що шість учасників написали текст без жодної помилки. Переможцями стали:

Аліна Голошивець

Альона Данилюк

Євгеній Семенов

Ольга Сидорук

Галина Шура

Дмитро Щербина

Ще одинадцять учасників припустилися лише однієї помилки. У цей список увійшли: Наталія Бойко, Андрій Бондар, Анжеліка Войлокова, Діана Гончарова, Ірина Зубрицька, Ганна Купрійчук, Оксана Левченко, Руслана Мисишин, Світлана Паламарчук, Володимир Тесленко та Дарина Халявка.

Як відбувся Радіодиктант 2025

Флешмоб традиційно провели 27 жовтня, до Дня української писемності та мови. Текст під назвою Треба жити! написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а в ефірі його читала акторка Наталія Сумська.

Після трансляції учасники активно обговорювали Радіодиктант. Частина зауважень стосувалася інтонування, пауз та ритму читання.

Зокрема рекордсменка з написання диктантів Христина Гоянюк розкритикувала подачу тексту Сумською наголосивши, що потрібно “диктувати, а не просто читати”.

