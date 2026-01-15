Штучний інтелект може змінити уявлення про те, хто насправді створив найвідоміші картини світу.

Про це говорить юрист Деніел Новела, який працює з дорогими творами мистецтва, супроводжує їхній продаж і перевіряє походження робіт для аукціонів та приватних колекцій.

За його словами, сучасні технології вже дозволяють аналізувати живопис настільки глибоко, що з часом на нас можуть чекати сюрпризи.

Як ШІ розпізнає авторство картин

За словами Новели, принцип роботи ШІ у мистецтві схожий на ідентифікацію людини за індивідуальними фізичними ознаками, але застосовується безпосередньо до живопису. Алгоритми аналізують не сюжет і не загальний стиль, а те, як саме створена картина.

Кожен художник залишає на полотні унікальний “руховий почерк”: швидкість і напрям мазків, силу натиску пензля, паузи між рухами, спосіб нанесення та розведення фарби. Усі ці деталі формують індивідуальний патерн, який не завжди помітний людині, але може зчитуватися комп’ютерними моделями.

Штучний інтелект порівнює ці характеристики з іншими роботами, авторство яких не викликає сумнівів, і знаходить повторювані закономірності. На основі цього алгоритми можуть визначати, наскільки ймовірно, що різні картини створила одна й та сама людина, або ж навпаки – виявляти невідповідності, які ставлять під сумнів традиційну атрибуцію твору.

ШІ вже викриває підробки

Такі технології вже застосовують на практиці. Ще кілька років тому дослідники навчили нейромережі виявляти підроблені картини, аналізуючи лише їхні зображення.

Алгоритми знаходять ділянки, які не відповідають стилю конкретного художника, і показують це у вигляді наочних схем.

На думку Деніела Новели, розвиток штучного інтелекту може призвести до гучних переглядів авторства відомих робіт і серйозно вплинути на артринок, музеї та колекціонерів у всьому світі.

Джерело : Forbes