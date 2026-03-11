Перша версія української системи може з’явитися вже наприкінці весни 2026 року.

Про це розповів керівник напряму штучного інтелекту в Міністерстві цифрової трансформації України Данило Цьвок в інтерв’ю РБК-Україна.

Як Україна створює інфраструктуру ШІ

За словами представника міністерства, Україна має амбітну мету — увійти до трійки світових лідерів із розвитку та впровадження штучного інтелекту до 2030 року.

Зараз дивляться

Для цього держава формує власну AI-інфраструктуру. Зокрема, йдеться про створення так званої AI Factory — державної інфраструктури для розробки та впровадження рішень на основі штучного інтелекту.

Також ключовим елементом стане національна велика мовна модель — LLM.

Що таке велика мовна модель

За словами Цьвока, мовна модель — це ядро будь-якого сучасного сервісу штучного інтелекту.

Саме на основі таких моделей працюють популярні AI-системи, зокрема ChatGPT або Gemini.

Йдеться про велику нейронну мережу, яка навчається на значних обсягах інформації та здатна генерувати тексти, відповідати на запитання і допомагати користувачам у різних задачах.

У Мінцифри пояснюють, що іноземні мовні моделі часто не мають достатнього розуміння українського контексту.

Саме тому Україна створює власну систему, яка буде краще розуміти мову, історію, культуру та національні особливості.

За словами Цьвока, це також важливо в умовах інформаційної війни.

Зокрема, йдеться про те, щоб моделі штучного інтелекту давали коректні відповіді на питання щодо історії України, війни чи окупованих територій.

Ще одна причина — економічна. Українська мовна модель може бути приблизно у 2,5–3 рази дешевшою за іноземні аналоги.

Хто створює українську LLM

Розробка мовної моделі відбувається у партнерстві з компанією Kyivstar. Компанія відповідає за технологічну частину створення та навчання моделі.

Водночас держава займається збором та підготовкою даних для її навчання. До цього процесу залучені державні установи, університети, наукові організації, бізнес та медіа.

Українська мовна модель стане основою для державних AI-сервісів. Зокрема, її планують інтегрувати у цифрову платформу Дія, де вона працюватиме як AI-асистент.

Також модель використовуватимуть у системі Мрія — зокрема для створення AI-тьютора.

Після тестування модель планують зробити open-source, щоб нею могли користуватися бізнеси, науковці та громадські організації.

За словами Цьвока, зараз українська мовна модель перебуває на етапі активної розробки. Наразі триває процес збору та підготовки даних, а також тестування системи.

Першу версію української LLM планують представити наприкінці весни 2026 року.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації України повідомляли, що Україна працює над створенням суверенного штучного інтелекту — системи, яка працюватиме всередині країни та оброблятиме українські дані.

Також у Мінцифри оголошували загальноукраїнський конкурс на назву для національної мовної моделі. За задумом розробників, цей штучний інтелект має добре розуміти українську мову, діалекти, гумор і локальний контекст.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.